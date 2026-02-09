Coristanco pone en marcha un programa integral para un envejecimiento activo y saludable

Presentación del programa de Envejecimiento activo Mar Casal

El Concello de Coristanco presentó ayer el programa VIVE+, una iniciativa integral de envejecimiento activo diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio, promoviendo su autonomía, participación social y bienestar físico, cognitivo y emocional.

El objetivo de este programa es impulsar un modelo saludable y participativo, teniendo en cuenta las necesidades de la población y apostando por la prevención, tal como explicó el alcalde, Juan Carlos García. Así, VIVE + incluye una programación accesible y diversa, atendiendo a la salud física y emocional, a la estimulación mental y al fortalecimiento de las relaciones sociales.

El programa “busca ser un espazo de encontro, aprendizaxe e acompañamento, no que as persoas participantes son protagonistas no seu proceso de envellecemento, promovendo unha visión positiva, digna e participativa desta etapa”, puntualizó el regidor. García Pose destacó la apuesta del Concello de Coristanco por las “políticas sociais e o benestar da veciñanza, promovendo iniciativas que fortalecen a cohesión social, a prevención e a mellora da calidade de vida das persoas maiores do noso municipio”.

El programa gira alrededor de seis grandes líneas para un desarrollo integral. Así, se incluye el ejercicio físico adaptado para mejorar la autonomía funcional; nutrición y hábitos saludables, clave para la prevención de enfermedades; convivencia y participación comunitaria, fomentando la implicación activa en la vida social y combatiendo la soledad no deseada; memoria y estimulación cognitiva, para el mantenimiento de la funciones mentales y la prevención del deterioro; y expresión artística, como medio de comunicación, estimulación y desarrollo personal. Además, para las personas que no puedan desplazarse se ofrece servicio de transporte.