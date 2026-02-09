El esfuerzo fiscal sube en la mayoría de los concellos de la zona y se dispara en Fisterra

Oficina de recaudación municipal de Carballo Cedida

El esfuerzo fiscal que soportan los vecinos de la Costa da Morte registra en 2026 una tendencia mayoritariamente al alza, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, el indicador, que relaciona los ingresos tributarios municipales con la capacidad económica de la población, muestra una evolución desigual entre municipios, con once que incrementan su esfuerzo fiscal respecto a 2025, mientras que siete lo reducen.

Entre estos últimos destaca Carballo, que vuelve a situarse entre los municipios con menor esfuerzo fiscal de la Costa da Morte y también de los ayuntamientos gallegos con más de 30.000 habitantes. En 2026 el esfuerzo fiscal de los carballeses se sitúa en 0,844, ligeramente por debajo del 0,847 registrado en 2025. Este comportamiento refuerza su posición como uno de los concellos con menor esfuerzo fiscal favorecido por una base económica y poblacional más amplia que permite repartir el coste de los servicios municipales.

También con valores bajos se encuentran Cabana, que pasa de 0,743 a 0,784; A Laracha, con una subida de 0,744 a 0,760; y Mazaricos, donde el esfuerzo fiscal desciende de 0,724 a 0,705. En estos municipios el indicador se mantiene claramente por debajo de la unidad. En un nivel intermedio aparecen Coristanco, que baja de 0,913 a 0,884; Malpica, con un leve descenso de 0,928 a 0,925; Zas, que reduce su esfuerzo fiscal de 0,826 a 0,816; y Corcubión, que pasa de 0,849 a 0,845.

Asimismo, Cerceda destaca por registrar una de las mayores bajadas del conjunto de la comarca. El esfuerzo fiscal de los cercedenses pasa de 1,097 en 2025 a 0,931 en 2026. Otros concellos con incrementos moderados que se sitúan en el nivel intermedio son Dumbría, que pasa de 0,840 a 0,854; Laxe, de 0,902 a 0,910; Santa Comba, de 0,814 a 0,826; y Muxía, que sube de 0,935 a 0,971.

Entre los municipios con esfuerzo fiscal superior figuran Camariñas, que sube de 0,982 a 1,020; Cee, de 1,047 a 1,098; Ponteceso, de 1,034 a 1,051; y Vimianzo, que registra uno de los mayores incrementos, al pasar de 0,933 a 1,102.

En estos casos, el esfuerzo fiscal refleja un mayor peso relativo de los tributos municipales en relación con la capacidad económica local. El dato más extremo corresponde a Fisterra, donde el esfuerzo fiscal se dispara de 0,739 a 1,913, el valor más alto de toda la Costa da Morte en 2026.