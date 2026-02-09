Mi cuenta

Bergantiños

El PSdeG denuncia la inacción de los alcaldes de Bergantiños ante la crisis de la vivienda

Los socialistas de la comarca alertan de la escasez de oferta y los altos precios de alquiler en la zona

Redacción
09/02/2026 20:34
Los representantes del PSOE de los concellos de la comarca de Bergantiños | cedida
El Partido Socialista de Bergantiños, a través de su coordinador comarcal y vocal en Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda, ha denunciado la “inacción” de los alcaldes de los siete concellos ante la creciente problemática de la vivienda. 

Pérez Abelenda critica que los gobiernos municipales “miran para otro lado mientras la situación se agrava”, sin adoptar medidas ni impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para toda la población. Los socialistas alertan de que la falta de oferta ya es crítica y que, en los principales portales inmobiliarios, la disponibilidad es mínima, lo que evidencia la ausencia de planificación

Como consecuencia, los jóvenes encuentran cada vez más difícil emanciparse, viéndose obligados a buscar oportunidades fuera de la comarca, mientras que las familias monoparentales, especialmente vulnerables enfrentan enormes dificultades para encontrar una vivienda estable que se adapte a sus necesidades. 

El PSdeG-PSOE comarcal considera imprescindible actuar con urgencia y responsabilidad frente a la pasividad que, a su juicio, caracteriza a los actuales gobiernos municipales. 

El partido avanzó que presentará iniciativas específicas adaptadas a la realidad de cada concello, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda, fomentar el alquiler accesible, evitar precios abusivos y garantizar oportunidades reales tanto para la juventud como para los hogares con más dificultades.

Colaboración

Además, hace un llamamiento a todos los alcaldes y alcaldesas para que asuman su responsabilidad y colaboren en la búsqueda de soluciones que permitan frenar lo deterioro de la situación y garantizar el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía de Bergantiños. 

