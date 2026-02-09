Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Jóvenes de la Costa da Morte en el Encuentro Diocesano de A Coruña

Los asistentes participaron en diferentes actividades durante la jornada del sábado

Redacción
09/02/2026 21:04
Encuentro diocesano el sábado en A Coruña
Encuentro diocesano el sábado en A Coruña
IG
Jóvenes de la Costa da Morte participaron en el Encuentro Diocesano de Adolescentes que se celebró el pasado sábado en A Coruña. La iniciativa estaba dirigida a jóvenes de primero a tercero de Educación Secundaria de todas las diócesis para vivir una jornada de convivencia, participación y fe. 

Estuvo organizada por el equipo de la Delegación de Infancia y Juventud, encabezada por su delegado, Javier García. En la preparación del encuentro colaboraron párrocos, catequistas, agentes de pastoral y jóvenes, que trabajaron en la logística y en el acompañamiento de los grupos. También acudieron párrocos de la comarca como los de Vimianzo, Daniel Turnes, y Zas, Francisco Gómez-Canoura. 

El programa de actividades comenzó por la mañana en la Grande Obra de Atocha, aunque más tarde se repartieron por otros lugares de la ciudad combinando momentos lúdicos con espacios de reflexión y encuentro personal. Por la tarde se llevaron a cabo otras actividades dinámicas y abiertas. Primero tuvo lugar el espectáculo del grupo Impact, pensado para el público juvenil. La jornada concluyó con la eucaristía en la iglesia de Santo Tomás, presidida por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

