Bergantiños

La Diputación financia casi 88.000 horas del SAF de la Costa da Morte con más de dos millones de euros

El programa de Servizos Sociais Comunitarios del ente provincial permite también contratar 38 profesionales

Redacción
10/02/2026 22:14
La Diputación refuerza la red pública de atención social en los municipios más pequeños de la provincia a través del Programa de Servizos Sociais Comunitarios. El ente provincial invierte este año 8,8 millones de euros en un programa que financiará 377.991 horas del SAF (servicio de ayuda en el hogar) y permitirá contratar a 177 profesionales del campo social en los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

En lo que respecta a la Costa da Morte, recibirá más de dos millones de euros para un total de 87.983 horas del SAF y la contratación de 38 profesionales. La Diputación destaca que con esta iniciativa contribuye de manera decisiva al mantenimiento de un servicio esencial para la calidad de vida de las personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad, facilitando que puedan continuar viviendo en su hogar y en su entorno habitual, a la vez que se apoya la conciliación de las familias. 

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destaca que esta inversión “responde á necesidade de apoiar aos concellos na prestación dos servizos sociais, cada vez máis demandados debido ao progresivo envellecemento da poboación, especialmente no rural”. Al respecto, recordó que el SAF es un servicio básico para garantizar la igualdad y los derechos de la ciudadanía “viva onde viva”. 

