Exitosa Festa da Filloa de Bardaos, en Tordoia

Elaboradas 5.000 filloas en un evento organizado por la comisión de fiestas

Redacción
11/02/2026 09:11
Festa da Filloa de Bardaos
Festa da Filloa de Bardaos
Cedida
La parroquia de Bardaos, en Tordoia, celebró el pasado fin de semana su tradicional Festa da Filloa, que resultó todo un éxito en el marco de los festejos de San Blas. 

Ocho personas se encargaron de preparar 5.000 filloas en un evento organizado por la comisión de fiestas y en el que los asistentes desafiaron al frío para degustar este postre típico de Carnaval. 

Además, se vendieron un centenar de raciones de rixóns y otro centenar de chorizos. De la música se encargaron al inicio de la fiesta los gaiteiros, para dar paso a la verbena que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada.

