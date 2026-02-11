La administración gallega convoca a los concellos de las rutas jacobeas al programa ‘Cultura no Camiño’

Promoción de Cultura no Camiño Cedida

La Xunta de Galicia convoca a los ayuntamientos gallegos por los que discurren las distintas rutas jacobeas a participar en la que será la 14ª edición de Cultura no Camiño, el circuito de espectáculos que volverá este verano al encuentro con el público a través de una intensa, completa y descentralizada programación.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer las bases para la adhesión a esta iniciativa mediante una línea de subvenciones dotadas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude con 250.000 euros, destinados a la contratación de producciones profesionales gallegas de teatro, danza, narración oral, circo y magia, así como conciertos.

Los municipios del Camiño de Santiago interesados en formar parte de esta actividad podrán hacerlo tanto a título individual como conjuntamente en forma de agrupación, asociación, mancomunidad o fusión. El plazo de presentación va del 17 de febrero a las 9:00 horas hasta el 17 de marzo a las 14:00 a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

La concesión se realizará por concurrencia no competitiva o hasta el agotamiento del crédito. Las cuantías se otorgarán en diferentes porcentajes según el número de habitantes del ayuntamiento solicitante. l