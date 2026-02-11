Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La administración gallega convoca a los concellos de las rutas jacobeas al programa ‘Cultura no Camiño’

El Diario Oficial de Galicia publicó las bases para la adhesión a esta iniciativa 

Redacción
11/02/2026 08:57
Camiño de Santiago
Promoción de Cultura no Camiño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta de Galicia convoca a los ayuntamientos gallegos por los que discurren las distintas rutas jacobeas a participar en la que será la 14ª edición de Cultura no Camiño, el circuito de espectáculos que volverá este verano al encuentro con el público a través de una intensa, completa y descentralizada programación. 

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer las bases para la adhesión a esta iniciativa mediante una línea de subvenciones dotadas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude con 250.000 euros, destinados a la contratación de producciones profesionales gallegas de teatro, danza, narración oral, circo y magia, así como conciertos. 

Los municipios del Camiño de Santiago interesados en formar parte de esta actividad podrán hacerlo tanto a título individual como conjuntamente en forma de agrupación, asociación, mancomunidad o fusión. El plazo de presentación va del 17 de febrero a las 9:00 horas hasta el 17 de marzo a las 14:00 a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

La concesión se realizará por concurrencia no competitiva o hasta el agotamiento del crédito. Las cuantías se otorgarán en diferentes porcentajes según el número de habitantes del ayuntamiento solicitante. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Festa da Filloa de Bardaos

Exitosa Festa da Filloa de Bardaos, en Tordoia
Redacción
Presentación del plan director de las Torres de Cillobre

Presentación pública del plan director de las Torres de Cillobre
Redacción
Curso de pesca y turismo

Os GALP ofrecen cursos en liña para reforzar a capacitación en pesca e turismo marineiros
Redacción
Alcalde de Laxe y conselleira de MMAA

La Xunta ultima el proyecto para la restauración ambiental de la laguna de Traba
Redacción