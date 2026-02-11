La AECC pone en marcha clubes de salud en Cee, Coristanco, Vimianzo y A Laracha

Club de salud de Cee IG

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de sus Clubes de Salud en la provincia, un programa de intervención sociocomunitaria diseñado para zonas rurales y orientado a mejorar la salud física, emocional y social de personas con cáncer y sus familiares. Estos clubes se llevarán a cabo en los municipios de Cee, Coristanco, Vimianzo y A Laracha.

Los tres primeros vuelven a acoger este programa tras la experiencia positiva de ediciones anteriores, mientras que A Laracha se incorpora este año. En Cee el Club de Salud iniciará su actividad el 8 de abril con sesiones semanales en el centro de salud. Le seguirá A Laracha, donde el nuevo grupo comenzará el 9 de abril, mientras que en Vimianzo el programa arrancará el 14 de abril. Por su parte, Coristanco pondrá en marcha las actividades el 16 de abril.

Todas las sesiones serán de 17:00 a 18:30 en los respectivos centros de salud y estarán coordinadas por profesionales especializados, con el apoyo del voluntariado de la asociación. Manuel Aguilar, presidente de la junta provincial de la AECC, subraya que estos clubes “sitúan siempre a la persona en el centro de la atención integral”, sin importar la zona donde vivan.