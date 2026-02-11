La Festa do Percebe do Roncudo ya tiene fecha, el 18 de julio

Festa do Percebe do Roncudo Raúl López Molina

La XXXIV Festa do Percebe do Roncudo, en Corme (Ponteceso) ya tiene fecha, el próximo 18 de julio. El Concello dio a conocer ayer la celebración, una de las citas gastronómicas referentes de Galicia, que cada año atrae miles de visitantes a esta localidad marinera. La fiesta está organizada por la Asociación Promoción do Percebe do Roncudo, con el apoyo del Concello de Ponteceso, de la Xunta de Galicia y de Turismo de Galicia, una colaboración institucional que permite seguir impulsando una celebración que pone en valor uno de los productos más reconocidos y apreciados del litoral gallego.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó la importancia de este evento desde el punto de vista cultural y económico. “A Festa do Percebe do Roncudo é unha das grandes señas de identidade de Ponteceso. Non só fala da calidade excepcional do noso percebe, senón tamén do traballo, do esforzo e da tradición mariñeira da nosa xente. Cada edición supón unha oportunidade para dar a coñecer o noso concello e para dinamizar a economía local”, subrayó.

El regidor indicó que se mantendrá la esencia de la celebración en esta nueva edición, con actividades para todos los públicos, y agradeció el papel de la entidad organizadora y del apoyo institucional. El cartel de la fiesta será presentado en las próximas semanas.