Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Festa do Percebe do Roncudo ya tiene fecha, el 18 de julio

El alcalde destaca la importancia del evento para dar a conocer esta producto 

Redacción
11/02/2026 20:05
Festa do Percebe do Roncudo
Festa do Percebe do Roncudo
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La XXXIV Festa do Percebe do Roncudo, en Corme (Ponteceso) ya tiene fecha, el próximo 18 de julio. El Concello dio a conocer ayer la celebración, una de las citas gastronómicas referentes de Galicia, que cada año atrae miles de visitantes a esta localidad marinera. La fiesta está organizada por la Asociación Promoción do Percebe do Roncudo, con el apoyo del Concello de Ponteceso, de la Xunta de Galicia y de Turismo de Galicia, una colaboración institucional que permite seguir impulsando una celebración que pone en valor uno de los productos más reconocidos y apreciados del litoral gallego.

 El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó la importancia de este evento desde el punto de vista cultural y económico. “A Festa do Percebe do Roncudo é unha das grandes señas de identidade de Ponteceso. Non só fala da calidade excepcional do noso percebe, senón tamén do traballo, do esforzo e da tradición mariñeira da nosa xente. Cada edición supón unha oportunidade para dar a coñecer o noso concello e para dinamizar a economía local”, subrayó. 

El regidor indicó que se mantendrá la esencia de la celebración en esta nueva edición, con actividades para todos los públicos, y agradeció el papel de la entidad organizadora y del apoyo institucional. El cartel de la fiesta será presentado en las próximas semanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Belén do Campo, con María José Cancelo y Guillermo Gónzalez| cedida

La Xunta analiza con el GALP de la Costa da Morte el desarrollo local y pesquero
Redacción
Club de salud de Cee

La AECC pone en marcha clubes de salud en Cee, Coristanco, Vimianzo y A Laracha
Redacción
Centro de salud de Zas

El Sergas defiende que las demoras en los centros de salud de Zas no llegan a los dos días
Redacción
Vista de la fachada del colegio Labarta Pose

La situación de los colegios de Zas genera otro debate entre PP y PSOE
Redacción