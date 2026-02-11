Mi cuenta

Nils deja su huella en la comarca

Árboles caídos, desprendimientos y cortes de luz con el temporal Nils, con rachas que llegaron a los 135,5 kilómetros

Redacción
11/02/2026 23:37
Temporal Nils
El temporal volcó la terraza de un bar en la calle Barcelona 
Mar Casal
La borrasca Nils que afecta estos días a Galicia dejó este miércoles más de 300 incidencias en la comunidad, varias de ellas en la Costa da Morte causadas por el fuerte viento y por el oleaje. 

El temporal activó  la alerta roja en el litoral de la zona y la naranja en tierra, donde las rachas de viento alcanzaron los 135,5 kilómetros por hora en Vimianzo y los 127 kilómetros en Malpica, según datos de Meteogalicia. 

En Malpica el viento provocó cortes de luz en toda la localidad pasadas las siete de la tarde. La mayor parte de las incidencias estuvieron relacionadas con la caída de árboles y ramas sobre la calzada o sobre el tendido eléctrico –como en el vial de Anllóns a Beres, en Ponteceso–. Carballo fue el municipio más afectado por el viento, obligando a intervenir a bomberos, Protección Civil y Policía Local por árboles caídos, mobiliario urbano desplazado y desprendimientos. A media tarde los equipos de emergencias acudían a la calle Barcelona, donde la terraza de la cervecería ‘Boa’ volcó sobre la calzada. En la calle Sol retiraron los tablones que cayeron a la vía desde unos andamios de obra. En ninguno de estos casos hubo que lamentar daños personales. 

El viento seguirá soplando fuerte este jueves, jornada en la que se mantendrá la alerta roja en el litoral, por olas de hasta seis metros. La borrasca continuará hasta el sábado. 

