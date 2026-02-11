Mi cuenta

Diario de Ferrol

Os GALP ofrecen cursos en liña para reforzar a capacitación en pesca e turismo marineiros

Ata o día 13 celébrase en Vimianzo un curso de Pesca &Turismo e Turismo Mariñeiro, que conta con cinco xornadas presenciais e titorías individualizadas 

Redacción
11/02/2026 09:00
Curso de pesca y turismo
Curso que se celebra en Vimianzo esta semana
Cedida
Mar e Rías Pesca & Turismo, o proxecto de cooperación entre os Galp galegos, inicia a súa proposta formativa relacionada coa pesca e turismo e o turismo mariñeiro. 

Do 9 ao 13 de febreiro estase a celebrar en Vimianzo un curso de Pesca &Turismo e Turismo Mariñeiro, que conta con cinco xornadas presenciais e titorías individualizadas. 

Como reforzo a este curso, a entidade inicia de forma gratuita unha oferta de cursos en liña para reforzar a capacitación na pesca turismo e turismo mariñeiro. Trátase dunha oferta de formación complementaria dirixida a persoas que desenvolven actividades de pesca turismo ou turismo mariñeiro, así como a aquelas interesadas en emprender neste ámbito. 

A iniciativa busca reforzar competencias clave vinculadas á atención ao público e á mellora da experiencia turística asociada ao sector pesqueiro. A formación estrutúrase en cursos titorizados en liña, cun prazo dun mes para a súa realización unha vez formalizada a inscrición. Ao remate de cada acción formativa, os participantes recibirán un certificado acreditativo de que completaron o curso. Os cursos irán abrindo progresivamente ao longo de febreiro. 

Esta semana céntranse en habilidades sociais e atención ao público. O día 16 comezará o de Atención a persoas con discapacidade. Na semana do 23 de febreiro será o de Inglés para atención turística. 

As inscricións deberán realizarse a través da web pescaeturismo.gal, na sección Formación e Curso. Esta oferta formativa enmárcase no proxecto de cooperación Mar e Rías Pesca & Turismo, no que participa O Galp Costa da Morte. 

