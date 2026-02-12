A Laracha abre el lunes la zona ampliada del punto limpio y pone en marcha el servicio móvil

Punto limpio de A Laracha Cedida

El Concello larachés abrirá el próximo lunes al público la nueva zona ampliada de las instalaciones del punto limpio municipal y también pondrá en funcionamiento el nuevo punto limpio móvil. Se trata de dos servicios complementarios que, según señala el Concello, suponen “un paso decisivo” en la modernización y mejora del servicio de gestión de residuos del municipio a la vez que reafirman su compromiso con los objetivos marcados en la Axenda 2030.

Todo ello tras una inversión de 332.000 euros cofinanciados entre el Concello y la Consellería de Medio Ambiente, con fondos de la Unión Europea-Next Generation.

La ampliación del punto limpio, situado junto al puente de Formigueiro, supuso 250.000 euros de inversión. El proyecto permitió acondicionar e integrar una parcela contigua que adquirió el Concello, dotando a las instalaciones de mayor superficie operativa, mejores accesos y una organización más eficiente de los espacios destinados a la recepción, separación y almacenamiento de los residuos.

La ampliación posibilita la incorporación de nuevos servicios demandados por la ciudadanía, como el depósito de materia vegetal por parte de particulares y el depósito de plásticos de silo por parte de no profesionales del sector agrario, para facilitar así una gestión adecuada de este tipo de materiales.

El punto limpio abre los lunes de 15.00 a 20.00 horas; los miércoles y viernes de 16.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 9.00 a 14.00.

Asimismo, el lunes se pondrá en funcionamiento el nuevo punto limpio móvil, un vehículo tipo pick-up eléctrico adquirido por 82.000 euros, que permitirá acercar el servicio a todas las parroquias, en las que estará aparcado durante una semana, llegando los lunes por la tarde y retirándose al lunes siguiente a mediodía. Del 16 al 23 de febrero estará en Torás, frente al IES Agra de Leborís, y en el campo de la feria de Paiosaco del 23 de febrero al 2 de marzo. En las siguientes semanas estará en Caión, Lendo, Lemaio, Cabovilaño, Vilaño, Golmar, Montemaior, Soandres, Erboedo, Coiro y Soutullo.