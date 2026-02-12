El COAG visó 130 viviendas de nueva planta en la Costa da Morte en 2025, un 46% más que un año atrás

Eduardo Alonso, Luciano Alfaya y María Pierres, durante la presentación de balance anual del COAG Cedida

El Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) presentó este jueves en su sede de Santiago los datos anuales de visado de viviendas de nueva planta en la comunidad correspondientes al período 2020-2025, que reflejan un crecimiento sostenido. El año pasado se visaron en Galicia un total de 4.839 viviendas, de las que 130 se localizan en la Costa da Morte.

La presentación corrió a cargo del decano del COAG, Luciano Alfaya; la secretaria de la junta de gobierno del COAG y miembro del Observatorio de Vivenda de la Xunta, María Pierres; y el arquitecto del área técnica de la entidad, Eduardo Alonso.

Las viviendas nuevas visadas en la Costa da Morte durante el año pasado suponen un incremento del 46% con respecto a 2024, gracias al impulso de la comarca de Bergantiños; más concretamente de Carballo. Y es que 72 de cada cien viviendas visadas en la zona el año pasado le corresponden al municipio carballés, que suma 94, triplicando así los datos de 2024. De hecho, Carballo se sitúa como el décimo municipio gallego con más viviendas visadas, por detrás de A Coruña, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo, Oleiros, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Ames y Ferrol.

Por comarcas, Bergantiños registró en 2025 106 visados frente a los 60 de 2024. Fisterra, por su parte, contabilizó 18 (tres menos) en tanto que en Soneira y Xallas tan solo fueron tres (una menos en cada caso).

El decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, destacó que, por primera vez en este siglo, la provincia de Pontevedra ha superado a la de A Coruña en el número de visados, mientras que por comarcas hizo hincapié en un mayor desarrollo de la construcción en el eje atlántico.

En cuanto al período 2020-2025, en Galicia se visaron 20.107 viviendas de nueva planta, 590 de ellas en la Costa da Morte. La década comenzaba con 80 visados que se disparaban hasta 141 en 2021, el año con las cifras más altas hasta el momento. Entre 2022 y 2023 se produjo una caída progresiva, con 82 y 62 inmuebles visados, para iniciar una recuperación en 2024, con 89 visados que el pasado 2025 aumentaban hasta 130.