El futuro industrial de la zona: 1,2 millones de metros cuadrados más de suelo

Parte del Sector A de la ampliación del polígono de Carball Xunta

La comarca de Bergantiños vivirá a corto y medio plazo un aumento considerable de la oferta de suelo industrial que no se veía desde hace veinte años. En su conjunto, la zona sumará 1,2 millones de metros cuadrados de suelo, que se concentrarán en Carballo, A Laracha, Coristanco y Cabana.

Son proyectos que no están ejecutados pero cuya tramitación está muy avanzada, por lo que a partir del próximo año se prevé que comiencen las obras, empezando por la ampliación del polígono carballés. Éste es precisamente el que está más adelantado, con el plan estructurante y de ordenación ya aprobado definitivamente y con el proyecto de desarrollo y urbanización en tramitación ambiental, actualmente en fase de consulta pública.

Como ya se ha informado anteriormente en estas mismas páginas, con esta ampliación Carballo sumará 554.007 metros cuadrados de nuevo suelo industrial de promoción pública, muy necesarios en vista de que el pasado año se vendieron las últimas dos parcelas disponibles. Estos metros cuadrados se distribuirán en dos zonas, cuyo diseño ya está detallado en el proyecto de desarrollo que está en tramitación.

EDAR y balsa en Bértoa

Según el documento que está en consulta, en el Sector A, la ordenación se estructura en torno a cinco nuevas calles que prolongan directamente la trama actual del polígono. La calle A dará continuidad a la rúa Wolframio, mientras que la calle B enlazará con la rúa Seixo y la rúa C con la Estaño. Estas tres vías principales organizan la movilidad interior y permiten conectar el nuevo ámbito con el tejido industrial ya consolidado.

A ellas se suman otras dos calles, concebidas como viales de conexión exterior que mantienen la comunicación con los pasos existentes sobre la AG-55 y con la red de caminos de la zona rural situada al norte de la autopista. El diseño incorpora nuevas glorietas internas que facilitan la distribución del tráfico y los cambios de sentido, mejorando la operatividad logística del conjunto.

El Sector B, por su parte, contará con cuatro nuevas calles que cosen la ampliación con el polígono actual. La calle A actuará como eje principal en sentido norte-sur, enlazando por el norte con la calle Ferro y asegurando la salida hacia la AG-55 a través del enlace de Carballo Este. La rúa B organiza la conexión con el parque empresarial existente y remata en una glorieta desde la que se accede también a una bolsa de aparcamiento ya consolidada. La calle C, perpendicular a la anterior, conecta con la calle do Cobre, garantizando la comunicación exterior hacia el sur.

Completa el entramado la rúa D, concebida como vial de servicio y acceso trasero a las naves, que también puede utilizarse en caso de emergencia. En ambos sectores se incorpora carril bici integrado en el viario, con continuidad hacia los itinerarios ya existentes. En el Sector A, el trazado enlaza con las sendas del plan Cicl-ando Carballo y con el corredor verde del Rego da Balsa, reforzando la movilidad no motorizada hacia el núcleo urbano y hacia Razo. En el Sector B, el carril bici conecta con el itinerario de la calle Cobre.

El proyecto reserva además una superficie significativa para zonas verdes y espacios libres. En el Sector A, la zona verde principal se concentra en el perímetro este, paralela al Rego da Balsa, configurando un ámbito de más de 94.000 metros cuadrados que se formalizará como parque público. Este corredor fluvial no solo actúa como elemento de integración paisajística, sino que tiene potencial para prolongarse hacia el casco urbano, consolidando un eje verde continuo. En el extremo noroeste se amplían las áreas verdes para integrar un molino tradicional y zonas húmedas de interés ambiental, preservando especies autóctonas y reforzando la función ecológica del espacio.

En el Sector B, los espacios libres, de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, se sitúan al sur del ámbito, en continuidad con una parcela de equipamiento público de 2.590 metros cuadrados que actuará como transición entre el tejido industrial y el residencial. Asimismo, el sistema de aparcamientos se organiza combinando plazas en viario con dos bolsas específicas en cada sector, destinadas a cubrir la demanda de trabajadores y usuarios de las áreas verdes y dotacionales.

Uno de los elementos clave del proyecto es la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) propia, que se ubicará en una parcela de 10.800 metros cuadrados al sur del Sector A, tal y como recoge el planeamiento municipal. Esta infraestructura dará servicio a la ampliación. En el momento de máxima ocupación, la instalación deberá tratar en torno a 1.443 metros cúbicos diarios. La ejecución se plantea de forma secuenciada, adaptando la capacidad de tratamiento al ritmo real de implantación de empresas para evitar infrautilizaciones y garantizar un funcionamiento eficiente desde el inicio.

Junto a la depuración de residuales, el proyecto contempla la construcción de balsas de retención y laminación de aguas pluviales, así como su evacuación controlada hacia el río da Balsa, reforzando la gestión hidráulica en un ámbito con pendientes suaves y presencia de zonas con drenaje limitado. A ello se suman las redes de abastecimiento, riego y protección contra incendios, la instalación eléctrica en baja y media tensión con centros de transformación, el alumbrado público y las telecomunicaciones, además de las conexiones exteriores con la subestación existente en el polígono de Bértoa.

A Laracha

Esta semana la ampliación del parque industrial de A Laracha también ha dado un paso clave en su tramitación, con la aprobación inicial del plan estructurante, que empieza su período de información pública, para su posterior aprobación definitiva, tras lo que se procederá a la redacción del proyecto de desarrollo, urbanización y expropiación.

Esta ampliación permitirá incorporar cerca de 340.000 metros cuadrados y superar el millón de metros cuadrados de suelo empresarial. El proyecto, promovido por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y financiado íntegramente con una inversión de 16,63 millones de euros. La ordenación se basa en criterios de sostenibilidad, continuidad viaria e integración paisajística, con especial atención al entorno del rego de Samiráns. Contempla tres grandes manzanas industriales y terciarias, 952 plazas de aparcamiento, casi 96.500 metros cuadrados de zonas verdes.

Coristanco y Cabana

También sigue adelante la tramitación del polígono industrial de Cabana que tendrá una superficie de 267.216 metros cuadrados y que se emplazará en montes de las parroquias de Nantón y Anos. En diciembre de 2025, la Xunta emitió el informe ambiental estratégico favorable —con condicionantes— al plan estructurante del nuevo parque empresarial promovido por la empresa pública Xestur.

El documento concluyó que no se preveían impactos ambientales significativos, aunque estableció medidas específicas en materia de protección del patrimonio natural, gestión de los recursos hídricos —abastecimiento, saneamiento y pluviales— y control del ruido. El ámbito del proyecto abarca cerca de 27 hectáreas y prevé la ordenación de la actividad industrial, la red viaria básica con carril bici, zonas verdes, áreas de aparcamiento y una parcela destinada a la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

En cuanto a Coristanco, hace un año la Xunta preveía aprobar el plan estructurante en el primer trimestre de 2025, a falta de recibir informes favorables de diferentes organismos, pero hasta la fecha no se ha producido esta aprobación. El parque coristanqués se ubicará en la parroquia de Oca y abarcará una superficie de 64.000 metros cuadrados, aunque la previsión es que pueda llegar a los 173.000 en función de la evolución de la demanda.