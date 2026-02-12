La Costa da Morte sufre el invierno más lluvioso de los últimos cinco años

El río Anllóns desbordado en el San Martiño de Carballo Mar Casal

La sucesión de ocho temporales en lo que llevamos de año ha provocado que la Costa da Morte viva el invierno más lluvioso del último lustro. Según el informe meteorológico publicado recientemente por Meteogalicia, en el mes de enero llovió todos los días, siendo Santa Comba la zona más afectada.

En concreto, a lo largo de todo el pasado mes, el concello xalleiro acumuló 715 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Fontecada, siendo el segundo municipio de Galicia con más precipitaciones, después de Lousame. Además, según el registro meteorológico, Santa Comba fue el 26 de enero, durante el temporal ‘Joseph’ el concello gallego donde más llovió, con 180 litros por metro cuadra acumulados en 24 horas.

Entre las estaciones meteorológicas que más lluvias acumuladas registraron en enero, también está la de Coto Muíño, en Zas, con 599 litros por metro cuadrado acumulados en todo el mes y 136 litros por metro cuadrado solo durante el día 26 de enero. Si bien estos son los valores máximos, lo cierto es que toda la comarca ha sufrido un nivel de precipitaciones que no registraba en años, especialmente las zonas de interior.

En Coristanto, se acumularon en enero 435 litros por metro cuadrado, de los que 89,7 fueron durante el paso de la borrasca ‘Joseph’, mientras que en Carballo, la estación meteorológica de Rus registró durante todo el mes 368 litros por metro cuadrado de lluvia acumulada, siendo el día 26 el más lluvioso. En Vimianzo, por su parte, las lluvias de enero dejaron 385 litros por metro cuadrado y en Cee, 438.

Con menor intensidad llovió en las zonas costeras. En Camariñas, las precipitaciones acumuladas fueron de 214 litros por metro cuadrado, y en Malpica, de 222. No obstante, en el municipio malpicán el viento tuvo más protagonismo que la lluvia, con rachas máximas que alcanzaron los 138 kilómetros por hora el día 23 de enero, uno de los valores más altos registrados en Galicia, por debajo de Vimianzo, donde hubo rachas que alcanzaron los 144 kilómetros por hora.

El viento, de hecho, es el que ha causado mayores incidentes en lo que va de invierno, con árboles caídos y cortes en el suministro de luz en algunos concellos. De hecho, el corte en el suministro que este miércoles sufrió Malpica por más de cuatro horas, afectó a la mayoría de los negocios de la zona urbana, que incluso este jueves siguen sufriendo las consecuencias del corte, no pudiendo trabajar con normalidad.

Aunque con precipitaciones menos intensas, febrero no está siendo mucho mejor. De los doce días que lleva el mes ha llovido en once en la Costa da Morte, sumando así 42 días lluviosos en lo que va de 2026. Santa Comba vuelve a ser el más afectado por las precipitaciones este mes, con 328 litros por metro cuadrado acumulados, seguido de Zas (266), Coristanco (220), Cee (160) Vimianzo (146), Carballo (136), Malpica (107) y Camariñas (76).

Las intensas precipitaciones, como el lógico, han ocasionado un aumento considerable del caudal de los ríos, que en algunos casos, como el Anllóns en Carballo llevan varios días desbordados Durante enero, el caudal máximo de agua que registró el río bergantiñán fue de 19,91 metros cúbicos por segundo a su paso por Carballo y de 92,25 en Ponteceso. En el Xallas estos valores se disparan hasta los 125,6 metros cúbicos por segundo en Mazaricos.