Diario de Ferrol

Bergantiños

Los vecinos de Valenza continúan en su apuesta por la recuperación del 'Antruido do Burro'

Este sábado se podrán ver los personajes típicos de esta celebración en la localidad coristanquesa

Redacción
12/02/2026 23:38
Entroido do Burro en Valenza
Entroido do Burro en Valenza
IG
Los vecinos de Valenza, en Coristanco, continúan en su apuesta por la recuperación del tradicional Antruido do Burro, organizado por la Asociación Lourido, con el patrocinio del Concello. Habrá carpa para resguardarse de la lluvia y música tradicional durante toda la jornada. El eje central del evento será al Feirado y Romance do Burro y alrededor de esto girará el desfile, la música y la participación de los personajes tradicionales. 

El desfile dará comienzo a partir de las 17.00 horas desde la plaza, acompañado de los gaiteiros de las asociaciones participantes, de los vecinos y de los personajes tradicionales del Entroido de Valenza: el burro, Xan de Valenza, a ‘vella’, los peliqueiros, ‘os vellos varreduiros’ y las ‘madamas e ghaláns’. Tampoco faltará la gastronomía, con filloas á pedra, orella, chocolate y roscas preparadas por los mayores de la parroquia para poner en valor los saberes populares y el ambiente comunitario del Carnaval.

 Los socios de la entidad interpretará la Muiñeira do Adobecido, muiñeira corrida recuperada recientemente en la localidad por Lourido. Con esta celebración se consolida una fiesta de identidad local, con todos los vecinos involucrados, reviviendo el espíritu del Entroido.

