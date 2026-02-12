Mi cuenta

Más de 4.000 jóvenes pasaron por el albergue de Cabana en 2025

Los usuarios proceden de diferentes puntos de Galicia y de otros lugares de España

Redacción
12/02/2026 23:07
Albergue de Cabana
Albergue de Cabana
IG
Más de 4.000 personas se alojaron el pasado año en el albergue juvenil Alalá de Cabana de Bergantiños, con capacidad para 54 personas, consolidando así su apuesta por el turismo sostenible. Uno de los últimos grupos en utilizar las instalaciones fue el Club de Natación y Salvamento de A Estrada. Los cadetes e infantiles de la agrupación deportiva se alojaron en Cabana para preparar el campeonato gallego, que se celebrará el próximo mes.

 Este tipo de estancias demuestran el uso del albergue más allá de la temporada estival, a pesar de que es durante este período cuando recibe el mayor número de visitantes, sobre todo con la organización de los campamentos de la Xunta. Aún así, el centro mantiene una ocupación continuada el resto del año gracias a huéspedes que aprovechan las instalaciones deportivas y las actividades culturales y de naturaleza del municipio. 

Los usuarios proceden de diferentes puntos de Galicia y de otros lugares de España. Muchos de ellos vinculados al deporte, como los clubes de baloncesto, salvamento, triatlón, halterofilia o senderismo, pero también se alojan asociaciones de tiempo libre y excursiones de colegios, concellos y estudiantes de intercambio, tanto de Erasmus como de países como Francia o Alemania.

