Sogama critica que “desembolsa” cada año siete millones de euros por un transporte ferroviario “cada vez más ineficaz”

El tren con el que Sogama transporta los residuos | cedida

Sogama ha criticado que desembolsa cada año “en torno a siete a 7 millones de euros” por un transporte ferroviario “cada vez más ineficaz” tras tener que activar un plan de contingencia debido al corte de la circulación por tren con Vigo que se registró la pasada semana.

En un comunicado, Sogama explica que el corte ferroviario con la ciudad olívica le obligó a reorganizar el servicio con el fin de evitar que las plantas de transferencia del sur de la provincia de Pontevedra quedasen desatendidas. Para ello, activó su plan de contingencias y reforzó el transporte de residuos por carretera alquilando 19 plataformas-contenedores a fin de aliviar la presión sobre las plantas.

No obstante, este transporte también se vio ralentizado debido a las fuertes rachas de viento, árboles caídos y desprendimientos de tierra, resultando una circulación muy dificultosa para los conductores.

Además de la dotación de medios materiales, la empresa destinó más personal al transporte, al tiempo que amplió los horarios de trabajo de las plantas de transferencia para facilitar las descargas de los camiones municipales. “Un esfuerzo adicional, tanto en términos económicos como humanos”, que la compañía tuvo que realizar a pesar de que cada año “desembolsa 7 millones de euros por un transporte ferroviario cada vez más ineficaz”.

Sogama destaca la “exigente coordinación de todo el dispositivo y el constante intercambio de información con los ayuntamientos para que los servicios de recogida fuesen a vaciar en las instalaciones en el momento en el que había disponibilidad de contenedores”. “Si bien se ha reanudado el transporte por tren, lo cierto es que el servicio de Sogama no está plenamente normalizado al 100%, aunque sí lo estará durante los próximos días”, apunta la entidad.

El objetivo de la empresa era, por encima de todo, evitar la acumulación de basura en las calles y, por tanto, un problema de salud pública. La entidad ha destacado que mantuvo una comunicación constante con sus clientes, los entes locales, que han estado al tanto de las novedades, y a los que ha agradecido su “máxima colaboración", atenciones y diligencia ante una concatenación de incidencias ajenas a la responsabilidad de las partes. Un agradecimiento que ha extendido a la contratista, operarios de las plantas y conductores de los camiones, que realizaron su trabajo en condiciones realmente adversas.