La Diputación financia con 116.000 euros al personal de varios museos de la zona

Una de las exposiciones permanentes del Museo de Bergantiños Archivo

La Diputación de A Coruña ha aprobado provisionalmente la concesión de las ayudas del programa para financiar los gastos de personal técnico de museos y centros de interpretación durante 2026. En el conjunto de la provincia se repartirán 399.088 euros entre 20 concellos, de los que siete pertenecen a la Costa da Morte y suman en total 116.000 euros.

Carballo y Camariñas se benefician de la subvención máxima de la convocatoria, con 20.000 euros en cada caso, aunque no son los únicos concellos coruñeses que reciben este importe (Pobra do Caramiñal, Boiro. Moeche, Oleiros y Ribeira). En el caso carballés, la aportación de fondos de la Diputación servirá para sufragar los gastos del personal del Museo de Bergantiños, mientras que la subvención destinada a Camariñas permitirá asumir los gastos del personal técnico del Museo Man de Camelle.

Asimismo, el programa incluye a A Laracha, con una aportación que asciende a 14.000 euros, destinados a financiar los gastos de personal técnico para la atención del Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte durante este próximo ejercicio. La misma cuantía recibirá Cerceda para asumir los gastos del técnico del Museo do Moucho. En el caso de Laxe, la ayuda es de 16.000 euros para la apertura y dinamización del Museo do Mar durante 2026. Ponteceso contará con una subvención de 16.000 euros para financiar personal técnico en sus museos, y Vimianzo recibirá igualmente 16.000 euros destinados al personal técnico para la atención de sus museos y centros de interpretación.

Estas ayudas permiten garantizar la apertura regular de los espacios, la atención especializada al público, la organización de actividades y la correcta gestión de los equipamientos culturales municipales. El programa provincial está dirigido a reforzar la atención técnica de museos locales, centros de interpretación y ecomuseos, consolidando la oferta cultural de la provincia.