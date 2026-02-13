La Xunta anima a solicitar ayudas para cuidar el patrimonio natural y cultural en espacios protegidos

Visita de la conselleira de Medio Ambiente a Seaia Mar Casal

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, animó este viernes a ayuntamientos, entidades y particulares a solicitar las ayudas de la Xunta para la preservación y mejora del patrimonio natural y cultural en los espacios protegidos de la comunidad. Fue durante una doble visita a la comarca, que comenzó en la playa de Seaia (Malpica) y continuó en la de Caión (A Laracha).

Vázquez explicó que ya está abierto el plazo de solicitudes —hasta el 11 de marzo—e indicó que, con el objetivo de simplificar y facilitar la tramitación de estas ayudas, este año se unificaron los apoyos en una única orden que incluye actuaciones en espacios de los seis parques naturales gallegos, de reservas de biosfera y Rede Natura 2000.

Durante su visita a la playa de la Seaia –en la que estuvo acompañada de la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo; el alcalde, Eduardo Parga, y miembros del gobierno local– Vázquez explicó que el objetivo de estos apoyos es preservar la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats, paisajes y elementos patrimoniales tradicionales existentes en el entorno.

En Malpica, el Concello recibió una aportación de 30.000 euros para la sustitución de los elementos dañados en el área recreativa de la playa de Seaia. En concreto, se colocaron nuevas barandillas de madera siguiendo el trazado y diseño anteriores, y se creó una nueva escalinata en el acceso.

A continuación, la conselleira visitó el sendero del Saldoiro, en Caión (A Laracha), acompañada de Do Campo y del regidor, José Manuel López, entre otros. En este caso, con una ayuda de cerca de 30.000 euros, se sustituyó el pavimento deteriorado por otro de jable de unos 700 metros de longitud.

En concreto, entre las actuaciones subvencionables están las acciones de control y eliminación de especies exóticas invasoras, la reducción y mitigación de los impactos sobre la fauna derivados de las actividades humanas, la protección del suelo, la realización de inventarios y estudios o campañas de concienciación ambiental.