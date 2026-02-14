Desfiles, concursos y parodias en el Entroido de la Costa da Morte, con espíritu festivo y reivindicativo

El Renacemento do Chorón en Carballo Raúl López

El sábado de Entroido convirtió en una gran fiesta la Costa da Morte, con celebraciones en la mayoría de los concellos, aunque todavía faltan los días grandes de este domingo y del martes. Hasta el tiempo acompañó, y después de la sucesión de borrascas de las últimas semanas, salió el sol para los desfiles, algo que agradecieron todos los participantes.

El Entroido más tradicional se combinó con aires más contemporáneos, sin faltar el espíritu reivindicativo y el amor por la tierra. Casi al mismo tiempo comenzaban los desfiles de Vimianzo, Laxe, Fisterra y el ‘Antruido do Burro’ en Valenza, en el municipio de Coristanco. En este caso, los personajes tradicionales fueron los grandes protagonistas: el burro, Xan de Valenza, a ‘vella’, los peliqueiros, ‘os vellos varreduiros’ y las ‘madamas e ghaláns’, de los que disfrutaron niños, adultos y mayores.

En Laxe, el Caietano encabezaba el desfile, en el que se portaron pancartas de “Mina Non”, en alusión a la mina de Coens o “Laxe con Palestina”, entre otras. En Vimianzo las comparsas y grupos participantes derrocharon talento e imaginación, además del apego a lo propio. La asociación O Cansorriño de Camariñas, con la comparsa Fíos de Salitre, exhibió su arte más internacional, el encaje de bolillos, con sus almohadas, palillos y alfileres de colores.

Por su parte, la asociación Mocatriz, de Vimianzo, se vistió de coloridos “toxos” con Latexo Galego, mientras que Trubisquiña lucía exóticas lámparas con “A fábrica da lus”. Cabaliños do Monte Faro, A luz do camiño, Carantoña nas nubes o exploradores intergeneracionales fueron otros de los ejemplos, mientras que la Corporación apostaba por el juego de damas.

En el apartado de comparsas el primer premio finalmente fue para Molin Rouge 1889, de Muros, con una impresionante puesta en escena, con Torre Eiffel incluida; el segundo para Mocatriz y el tercero para Trubisquiña.

Las calles de Fisterra se llenaron de música y colorido con el desfile de comparsas, como anticipo del martes. En Muxía la fiesta ya comenzó por la tarde, aunque el plato fuerte estaba previsto para la noche.

El barrio carballés de A Milagrosa celebró el tercer aniversario de su “renacemento”, en alusión al popular árbol que pasó a mejor vida. La comitiva desfiló por las calles hasta llegar a los jardines del Fórum, donde se llevó a cabo la escenificación, con grandes dosis de humor. Tampoco faltó la tarta de cumpleaños, globos, animación y mucha música durante toda la jornada.

Este domingo se celebra el tradicional concurso de disfraces en la Praza do Concello, con cerca de 600 participantes entre comparsas y carrozas, a la espera de los grupos que se anoten hoy. También hay concurso de disfraces hoy en Ponteceso, Dumbría, Ponte do Porto y Malpica. En esta última localidad, ya hubo fiesta ayer con una animada sesión vermú con Judith Cundíns, y después, un buen cocido.