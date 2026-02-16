Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Carballo y Vimianzo volverán a contar con las Residencias Paraíso

Se llevarán a cabo entre los meses de mayo y octubre con el fin de fomentar la danza y otras artes contemporáneas

Redacción
16/02/2026 19:03
Una residencia artística el pasado año
IG
Por décimo año consecutivo, el Colectivo RPM –entidad independiente dedicada al impulso de la danza y las artes vivas de creación contemporánea en Galicia– abre una nueva convocatoria anual de las Residencias Paraíso, un programa de residencias artísticas para la danza y otros tipos de arte pionero en este territorio. 

El proyecto está financiado por la Xunta, a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais. Residencias Paraíso 2026 cuenta con un importe total de 25.000 euros y acogerá una decena de propuestas de residencia, dos más que en la pasada edición, con una dotación de entre 1.500 y 3.000 euros cada una para favorecer las distintas fases de un proyecto artístico, de la investigación, la escritura, el trabajo de dramaturgia, la creación coreográfica o también las residencias de carácter técnico. 

Las residencias se llevarán a cabo entre los meses de mayo y octubre de este año en distintos puntos de Galicia. En la Costa da Morte volverán a realizarse en el Pazo da Cultura de Carballo y en la Casa de Cultura de Vimianzo, al igual que en la pasada edición. De forma paralela, los artistas y las residencias seleccionadas participarán en el Encontro Residencias Paraíso, en el mes de septiembre en la isla de San Simón, en Redondela.

