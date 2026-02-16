La "troula entroideira" sigue en la comarca, con la vista en los concursos de Fisterra, A Laracha, Cabana, Camariñas y Zas

Fiesta de Entroido en Carballo este lunes Mar Casal

La “troula entroideira”, con múltiples actividades relacionadas con este tiempo de Carnaval, continúa por la Costa da Morte, con la vista puesta en los concursos y fiestas de este martes. De todas formas, el Carnaval se prolongará unos días más hasta el fin de semana, cuando se celebrará una nueva edición de la Mikela de Buño, el entierro del Faustino en Malpica, la despedida del Caietano en Laxe y los concursos de disfraces de Cee y Baíñas (Vimianzo).

En este lunes de Carnaval los obradoiros y fiestas infantiles fueron los grandes protagonistas de la jornada, aunque mermadas por el mal tiempo. En Malpica hubo una tómbola infantil en el pabellón y xornadas de Entroido en Seaia, mientras que esta tarde tendrá lugar una fiesta de disfraces infantil. En esta localidad el domingo se celebró el concurso de disfraces y piñatas, que culminó con la entrega de premios.

En la categoría general para mayores de 13 años el primer premio, dotado con 200 euros, fue para O bingo dos pescos; el segundo (100 euros), para Cazafantasmas; y el tercero para Na procura das bolboretas. En la categoría infantil el premio al mejor disfraz recayó en Elfos do bosque, mientras que en el concurso de piñatas el ganador fue O Barco de la AC Malante.

En A Laracha este lunes hubo obradoiros de máscaras de refugallo (que seguirán mañana) y una sesión de magia con Dani García. Hoy será el día grande con el concurso de disfraces, a partir de las 18.30 horas en el pabellón del instituto Agra de Leborís. Antes, comienza la verbena con Fania Blanco Show.

En Carballo los niños disfrutaron de una animada y concurrida fiesta infantil y obradoiros de Entroido, con música de picadiscos, juegos y animación. En esta localidad hoy remata el Carnaval con el tradicional Enterro da Sardiña. A las 18.00 horas empieza la animación en la plaza con Asacocirco, seguirá la charanga Santa Compaña, y a partir de las 19.00 será el entierro propiamente dicho, con la participación del Aula Municipal de Teatro. La comitiva saldrá de la plaza y acabará en el parque del Anllóns.

Aunque durante el fin de semana ya se celebraron varios concursos y desfiles de Carnaval por la Costa da Morte, este martes es el día grande en varios concellos como Fisterra, Cabana, A Laracha, Zas y Camariñas. El Entroido más tradicional da Costa da Morte se vive en Fisterra, con el popular concurso de comparsas a partir de las 18.00 en el pabellón, presentado por Mariola Martínez y Santi Caneta.

Media hora más tarde empieza el concurso en Cabana, aunque la fiesta con hinchables, música y degustación de dulces ya arranca a las 17.00. A esa misma hora se darán cita en el polideportivo de Zas los mejores disfraces, además de juegos, música y filloas á pedra. Duende Circo y dj Rokiño animarán la jornada.

En Camariñas el concurso de comparsas será de mañana, a las 12.00 horas, también en el pabellón por la lluvia, y a las 17.00, fiesta infantil y concurso de disfraces. Mañana, fin de fiesta con el Enterro da Sardiña, mientras que en Muxía entierran al Percebe. También hay concurso en A Laracha, y en Corme, baile de disfraces. Los obradoiros y actividades de Entroido siguen igualmente en los demás concellos de la Costa da Morte. En Cee y Muxía hoy habrá también obradoiros.