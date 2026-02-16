Los sabores de la Costa da Morte llegan al Ifema de Madrid con varias empresas y restaurantes

Despensa D´Lujo también estuvo presente en Madrid Fusión

La Diputación de A Coruña está participando por primera vez en Hospitality Innovation Planet (HIP), que se celebra en Ifema de Madrid los días 16, 17 y 18 de febrero. Lo hace con un stand propio bajo la campaña ‘A paisaxe que sabe’, en la mayor feria europea del sector Horeca —hoteles, restaurantes y cafeterías—, que reunirá a más de 60.000 profesionales y más de 1.000 marcas expositoras.

El Área de Turismo ofrece cocina en directo, degustaciones y talleres de armonías. Hoy ya hubo presentaciones y degustaciones de productos de la zona de Bergantiños, como las empanadas de Costumes Galicia y el xudión con nécora de Laxe de La Despensa D’Lujo, de Coristanco.

Mañana será el turno del restaurante As Garzas, de Barizo, que llega con varias propuestas, que ponen en valor los productos de la Costa da Morte, elaborados de forma moderna.