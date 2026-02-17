As Garzas de Malpica hace gala de la gastronomía de la Costa da Morte en el HIP de Madrid

El showcooking de los responsables de As Garzas en Madrid Cedida

El producto de kilómetro cero y la cocina con estrella Michelin del restaurante As Garzas de Barizo (Malpica) protagonizaron la segunda jornada de la Diputación de A Coruña en HIP–Horeca Professional Expo, consolidando la presencia provincial en uno de los principales encuentros estatales del sector hostelero. La institución participa por primera vez en este evento con el espacio 'A paisaxe que sabe', que volvió a registrar una notable afluencia de público profesional interesado en las demostraciones culinarias, presentaciones de producto y talleres de armonías.

Los responsables del establecimiento malpicán, Eva Fares y Xurxo Agrasar, ofrecieron dos showcookings en los que elaboraron porro confitado con salsa holandesa ahumada y chícharo bágoa de Coristanco con pilpil de algas. Ambas propuestas reflejan una reinterpretación contemporánea del producto de proximidad y de la tradición culinaria gallega, poniendo en valor la materia prima local y el trabajo de productores y transformadores de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Turismo y Promoción Económica, Xosé Regueira, subrayó que “as propostas que traemos a este evento combinan a excelencia dos nosos produtos co talento e a capacidade creativa dos nosos profesionais, amosando a forza da cadea de valor enogastronómica da provincia”. En este sentido, destacó que la presencia en HIP permite proyectar la calidad de los productos coruñeses ante un público especializado y reforzar la conexión entre el territorio y la restauración de vanguardia.

La jornada comenzó con un desayuno a base de galletas Martietas de Fío, de Bergondo, seguido de la presentación y degustación de Empanadas Ternura, de A Coruña, y del xudión con nécora de Laxe elaborado por La Despensa D’Lujo, de Coristanco. Entre los showcookings de As Garzas se celebró un taller de armonías conducido por Alejandro Paadín, centrado en los vinos de la IXP Barbanza e Iria y acompañado de conservas de A Conserveira, de Ribeira.

El programa se completó con degustaciones como navallas al aliño maridadas con Vermut Lodeiros, de Santiago de Compostela, y lacón asado de porco celta de Cien por Cel.

La participación de la Diputación continuará en la feria gastronómica de Madrid con una tercera jornada en la que el restaurante coruñés Miga tomará el relevo con nuevas demostraciones culinarias, acompañadas de productos de comarcas como Arzúa, O Barbanza o Compostela, cerrando así una primera presencia en HIP marcada por la apuesta por el producto local, la innovación gastronómica y la promoción conjunta del sector agroalimentario provincial.