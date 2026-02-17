Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El BNG de Laxe pide que se corrijan las deficiencias de la máquina de climatización del salón de actos

Los nacionalistas llevarán el asunto al próximo pleno ordinario a través de una moción

Redacción
17/02/2026 21:45
Los tres ediles nacionalistas de Laxe
Los tres ediles nacionalistas de Laxe
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El BNG de Laxe denuncia que el Concello instaló una máquina de climatización en la biblioteca-salón de actos sin contar con el acuerdo previo de la comunidad de propietarios y ocasionando perjuicios evidentes a los vecinos. 

Según la portavoz nacionalista, Cristina Vázquez del Prisco, la instalación presenta deficiencias técnicas y una mala ubicación, “que están a afectar á habitabilidade e á seguridade das vivendas colindantes: emisións de aire a temperaturas extremas, ruido e vibracións transmitidas á estructura do edificio, imposibilidade de apertura da fiestras por presión do caudal dos ventiladores e perforacións non autorizadas na fachada e nos cristais”. 

A ello habría que añadir una la ubicación inapropiada del aparato, que provoca que “o aire viciado se expulse cara ás vivendas e espazos públicos”. 

Para los nacionalistas no es de recibo que una administración pública actúe de esta forma, “especialmente cando é copropietaria do inmoble afectado”. 

El grupo también rechaza “o contido e o enfoque” del informe técnico municipal por no estar firmado por un técnico y proponer “medidas insuficientes que non abordan o fondo do problema”. 

Por todo ello, el BNG llevará el asunto al pleno a través de una moción, en la que propone, entre otros acuerdos, encargar un informe a un técnico independiente. 

La formación también se pone a disposición de todos los afectados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Comparsa Os da Charca, ganadora en Fisterra

El Entroido llena la comarca de color, música y diversión con el protagonismo en los concursos de A Laracha y Fisterra
Redacción
Djibril, delantero del Camariñas, fue expulsado en el minuto 34

El Muxía fue muy superior al Camariñas en la ronda de octavos de la Copa da Costa
Manuel Froxán Rial
Merce Barrientos, portavoz del BNG de Muxía

Los nacionalistas de Muxía abogan por mejorar el servicio de TDT, telefonía e internet
Redacción
La reunión entre la conselleira María Martínez Allegue y el alcalde de Santa Comba se celebró la pasada semana

Alberto Romar agradece a la Xunta el arreglo de otro tramo del vial Portomouro-Santa Comba
Redacción