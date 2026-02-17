El BNG de Laxe pide que se corrijan las deficiencias de la máquina de climatización del salón de actos
Los nacionalistas llevarán el asunto al próximo pleno ordinario a través de una moción
El BNG de Laxe denuncia que el Concello instaló una máquina de climatización en la biblioteca-salón de actos sin contar con el acuerdo previo de la comunidad de propietarios y ocasionando perjuicios evidentes a los vecinos.
Según la portavoz nacionalista, Cristina Vázquez del Prisco, la instalación presenta deficiencias técnicas y una mala ubicación, “que están a afectar á habitabilidade e á seguridade das vivendas colindantes: emisións de aire a temperaturas extremas, ruido e vibracións transmitidas á estructura do edificio, imposibilidade de apertura da fiestras por presión do caudal dos ventiladores e perforacións non autorizadas na fachada e nos cristais”.
A ello habría que añadir una la ubicación inapropiada del aparato, que provoca que “o aire viciado se expulse cara ás vivendas e espazos públicos”.
Para los nacionalistas no es de recibo que una administración pública actúe de esta forma, “especialmente cando é copropietaria do inmoble afectado”.
El grupo también rechaza “o contido e o enfoque” del informe técnico municipal por no estar firmado por un técnico y proponer “medidas insuficientes que non abordan o fondo do problema”.
Por todo ello, el BNG llevará el asunto al pleno a través de una moción, en la que propone, entre otros acuerdos, encargar un informe a un técnico independiente.
La formación también se pone a disposición de todos los afectados.