Buño se prepara para una nueva avalancha con su popular Mikaela

La Mikaela en su recorrido del pasado año IG

La localidad de Buño, en el municipio de Malpica, espera una nueva avalancha de gente este sábado para disfrutar del Enterro da Mikaela. La tradición de seguir en procesión a la exuberante muñeca por todo el pueblo se ha acentuado en los últimos años, con jóvenes llegados desde diferentes lugares de Galicia, por lo que de nuevo habrá una marea de autobuses, además de los vehículos particulares.

La fiesta ya comenzará a la una de la tarde con sesión vermú en la plaza, aunque el plato fuerte será a partir de las 16.30 horas, con salida delante del restaurante Canta la Rana y varias paradas durante el recorrido de la Mikaela, como es habitual. A las 19.30 horas se oficiará la misa cantada, de nuevo por parte de Lito, de la orquesta Panorama, acompañado del Padre Roy.

A continuación se procederá a la quema de la Mikaela en el antiguo campo de la fiesta, despidiéndose así hasta el próximo año. A partir de las nueve de la noche comienza la música a cargo de varios dj: Dani Moreno, Dany BPM, Charlie, Roy, Jossi, Drewkorme, Dani Villa, David Correa y Brais Pazo. La fiesta se prolongará hasta la madrugada. Desde la organización hacen un llamamiento al civismo para poder disfrutar de la fiesta con responsabilidad.