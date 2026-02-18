Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Diputación da Coruña cierra con balance positivo su estreno en HIP

'A paisaxe que sabe'  llevó a Madrid el potencial enogastronómico de la provincia con acento bergantiñán

Redacción
18/02/2026 20:47
Los responsables de todos los restaurantes y empresas que resaltaron los productos coruñeses en Madrid | cedida
Los responsables de todos los restaurantes y empresas que resaltaron los productos coruñeses en Madrid | cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación da Coruña despidió su primera participación en HIP–Horeca Professional Expo, celebrada en Ifema (Madrid), con un balance positivo tras tres jornadas de actividad en el stand provincial bajo el lema ‘A paisaxe que sabe’. 

Fue el estreno de la institución en esta feria profesional, en la que se sucedieron demostraciones culinarias, presentaciones de producto y talleres de armonías para poner en valor la cadena enogastronómica de la provincia. 

El vicepresidente y diputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, señaló que la valoración es “claramente positiva”, tanto por la afluencia al stand como por el interés mostrado por el público y por el propio sector participante. 

Además, incidió en el perfil profesional de las personas asistentes y en la importancia de esperar un tiempo prudencial para comprobar si los contactos establecidos se traducen en oportunidades reales de mercado.

 

En la jornada de cierre, el chef carballés Adrián Felípez, al frente del restaurante Miga (A Coruña), ofreció dos talleres en los que elaboró una terrina de cacheira de porco celta con guiso de grelos y caldo de cocido, así como una albacora curada en agua de mar, sopa de junco marino y hoja de ostra. 

Entre ambas demostraciones, el sumiller Alejandro Paadín condujo un taller de armonías centrado en los vinos de la subzona Ribeiras Coruñesas do Ulla de la D.O. Rías Baixas, acompañados de queso Galmesán (Arzúa) y patatas fritas Bonilla a la Vista (A Coruña). 

A lo largo de los tres días también participaron restaurantes de referencia como As Garzas (Barizo) y empresas como La Despensa D’Lujo (Coristanco), que contribuyeron a ofrecer una visión amplia y diversa del potencial enogastronómico coruñés. Con esta primera presencia en HIP, la Diputación señala que refuerza su apuesta por la promoción conjunta del producto, la transformación y la restauración bajo una estrategia común de marca. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Buño se prepara para una nueva avalancha con su popular Mikaela
Redacción
Los responsables de todos los restaurantes y empresas que resaltaron los productos coruñeses en Madrid | cedida

La Diputación da Coruña cierra con balance positivo su estreno en HIP
Redacción
Los tres ediles nacionalistas de Laxe

El BNG de Laxe pide que se corrijan las deficiencias de la máquina de climatización del salón de actos
Redacción
Basura fuera de los contenedores en Malpica

Malpica anuncia sanciones por el uso incorrecto de los contenedores
Redacción