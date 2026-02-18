La Diputación da Coruña cierra con balance positivo su estreno en HIP

Los responsables de todos los restaurantes y empresas que resaltaron los productos coruñeses en Madrid | cedida

La Diputación da Coruña despidió su primera participación en HIP–Horeca Professional Expo, celebrada en Ifema (Madrid), con un balance positivo tras tres jornadas de actividad en el stand provincial bajo el lema ‘A paisaxe que sabe’.

Fue el estreno de la institución en esta feria profesional, en la que se sucedieron demostraciones culinarias, presentaciones de producto y talleres de armonías para poner en valor la cadena enogastronómica de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, señaló que la valoración es “claramente positiva”, tanto por la afluencia al stand como por el interés mostrado por el público y por el propio sector participante.

Además, incidió en el perfil profesional de las personas asistentes y en la importancia de esperar un tiempo prudencial para comprobar si los contactos establecidos se traducen en oportunidades reales de mercado.

En la jornada de cierre, el chef carballés Adrián Felípez, al frente del restaurante Miga (A Coruña), ofreció dos talleres en los que elaboró una terrina de cacheira de porco celta con guiso de grelos y caldo de cocido, así como una albacora curada en agua de mar, sopa de junco marino y hoja de ostra.

Entre ambas demostraciones, el sumiller Alejandro Paadín condujo un taller de armonías centrado en los vinos de la subzona Ribeiras Coruñesas do Ulla de la D.O. Rías Baixas, acompañados de queso Galmesán (Arzúa) y patatas fritas Bonilla a la Vista (A Coruña).

A lo largo de los tres días también participaron restaurantes de referencia como As Garzas (Barizo) y empresas como La Despensa D’Lujo (Coristanco), que contribuyeron a ofrecer una visión amplia y diversa del potencial enogastronómico coruñés. Con esta primera presencia en HIP, la Diputación señala que refuerza su apuesta por la promoción conjunta del producto, la transformación y la restauración bajo una estrategia común de marca.