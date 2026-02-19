Entroido Comunitario para despedir los festejos en Coristanco

Teatro en Coristanco IG

Coristanco disfrutará esta tarde de viernes de su Entroido Comunitario, que culminará las actividades de su “Xira Entroideira”. A partir de las seis de la tarde comenzará en el pabellón municipal una gran fiesta con degustaciones de productos típicos de esta época, música, juegos y tradición. Los “doces entroideiros” serán elaborados por las asociaciones del municipio, por lo que todos aportan su granito de arena para esta fiesta.

A las 18.00 horas tendrán lugar los obradoiros, juegos e hinchables para los más pequeños. También habrá sorteos de regalos para los niños que vayan disfrazados, a partir de las 20.00 horas, y más tarde para los adultos, también disfrazados. Habrá música con la disco móvil Animus.

Los más pequeños ya disfrutaron en los últimos días con dos espectáculos diferentes. Teatro Ghazafelhos llevó sus “Historias para escagarriñarse”, un espectáculo lleno de humor, cuentos disparatados y situaciones absurdas. También se presentó “Lío, a pantasma canta ca-ca”, un encuentro divertido alrededor de la lectura, que arrancó igualmente muchas sonrisas. Las fiestas del Entroido en la comarca culminan este fin de semana con la Mikaela y el Faustino, en Malpica; y los sorteos de Cee y Baíñas (Vimianzo).