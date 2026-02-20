El BNG acusa al PP de votar contra los vecinos de Carballo y Malpica y garantizar la seguridad en el Monte Neme

Óscar Insua en la Comisión 6ª del Parlamento Cedida

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, acusó al Partido Popular de votar en el Parlamento de Galicia “contra a veciñanza de Carballo y Malpica” al rechazar una iniciativa nacionalista que reclamaba más seguridad y más fondos para una restauración ambiental completa en la antigua mina de Monte Neme.

El debate tuvo lugar en la Comisión 6ª de la Cámara autonómica y volvió a situar en el centro de la discusión política la gestión de este enclave tras la reciente avalancha de lodo registrada el pasado 31 de enero. Insua defendió la necesidad de un nuevo plan de emergencias con medidas preventivas actualizadas y una dotación económica suficiente para eliminar cualquier riesgo en la zona. Según recordó, el último episodio dejó una avalancha de agua con lodo de hasta cuatro metros de altura y un volumen aproximado de 10.000 metros cúbicos, que arrastró materiales durante dos kilómetros.

Aunque los daños fueron únicamente materiales, el parlamentario advirtió de que la repetición de estos hechos evidencia fallos estructurales en la gestión. El diputado nacionalista criticó que el PP continúe sin “facer os deberes” que le corresponden desde la Xunta tras años de “neglixencia, pasotismo e deixadez” por parte de la Consellería de Industria. A su juicio, la Administración autonómica conocía el riesgo existente en las balsas y no actuó con la diligencia necesaria para evitar un nuevo incidente. “Pedímoslle á Xunta que faga os deberes que ten que facer e que dedique menos esforzos á propaganda e os autoeloxios”, afirmó durante su intervención.

Insua recordó además que en 2014 ya se produjo una riada de 24.000 metros cúbicos de agua que sí llegó a afectar a viviendas en Razo y Aviño, lo que, en su opinión, debería haber servido de advertencia suficiente para adoptar medidas definitivas. Desde la pasada legislatura, añadió, el BNG ha presentado varias iniciativas sobre Monte Neme reclamando actuaciones de fondo. La propuesta nacionalista incluía también la revisión de otras zonas mineras abandonadas en Galicia que puedan encontrarse en una situación similar. La negativa del PP a aceptar este punto, denunció Insua, “di moito do modelo mineiro polo que aposta o PP, que prefire vender o slogan da minería sustentable que realizar o traballo de campo analítico e de prevención que sería necesario”.

Durante el debate, el diputado cuestionó asimismo el retraso en la activación de la alerta tras la avalancha de enero. Según expuso, una vecina avisó al 112 a las tres de la madrugada, pero la alerta no se activó hasta las nueve de la mañana. Insua lamentó que la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, no haya dado explicaciones sobre ese desfase horario. El representante del BNG también rechazó que se atribuya el incidente exclusivamente a las lluvias registradas en enero.

Señaló que en Malpica hubo en los últimos cinco años al menos seis meses con mayores precipitaciones que las registradas en el mes del suceso, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de que se trató de un fenómeno excepcional. Finalmente, Insua acusó a la conselleira de haber faltado a la verdad en el último pleno al afirmar que el plan de restauración no recoge el bombeo señalado por el BNG como posible causa del accidente. “Está na páxina tres”, aseguró, calificando de “brinde ao sol” la enmienda del PP porque, según dijo, “da por feito que todo está ben”.