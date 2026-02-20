Una estudiante de Ponteceso participa en el campeonato nacional de FP SpainSkills

Presentación del equipo de SpainSKill IG

Una alumna del ciclo de Atención Sociosanitaria del instituto Eduardo Pondal de Ponteceso será una de las 37 estudiantes que representarán a Galicia en el campeonato nacional de Formación Profesional SpainSkills 2026, que tendrá lugar la próxima semana en Madrid, desde el martes 24 al sábado 28. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer a los participantes en este evento, acompañado de la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez.

Además de desearles mucha suerte “para demostrar en equipo o enorme potencial da FP galega”, agradeció el trabajo y la dedicación del alumnado y del profesorado de todos los centros implicados. “Sexa cal sexa o resultado, sodes un orgullo para o noso sistema educativo”, afirmó el conselleiro, quien elogió “o exemplo deste grupo de rapaces e rapaces pola súa constancia, capacidade de superación e esforzo para acadar a excelencia”.

El alto nivel de FP en Galicia se refleja en que la “selección galega de Formación Profesional”, como la definió Rodríguez, compite en 33 de las 34 modalidades del campeonato. Y 30 son clasificables para eventos internacionales.