La Costa da Morte quema los últimos cartuchos del Entroido con una multitudinaria Mikaela de Buño

Fiesta de la Mikaela de Buño Raúl López Molina

La Mikaela volvió a demostrar una vez más su poder de convocatoria reuniendo en Buño a cientos de personas para disfrutar de una tarde primaveral, muy diferente a lo que ha sido este año el Entroido en la Costa da Morte, que ya toca a su fin. Desde primera hora de la tarde las calles se fueron llenando, y ya a la hora del desfile, una marea humana que ocupaba cada metro del recorrido.

Desde el escenario elevado se podía contemplar un auténtico océano de disfraces que se extendía cuesta arriba, sin apenas huecos entre grupos de jóvenes y familias. La fiesta arrancó ya al mediodía con la sesión vermú en la plaza, pero fue a partir de las 16.30 horas cuando la Mikaela tomó protagonismo con la salida desde el campo de fútbol.

Galería Multitudinaria Mikaela en Buño Ver más imágenes

El recorrido, como es tradición, incluyó varias paradas que sirvieron para que la comitiva y el público coreasen consignas y canciones entre humo de máquinas y música a todo volumen. Entre la multitud destacaban disfraces de lo más variado: personajes televisivos, referencias carnavalescas clásicas y grupos tematizados que convertían cada rincón en un pequeño escenario.

La diversidad y creatividad fueron protagonistas en una edición marcada por el buen tiempo y la participación masiva. Uno de los momentos más esperados llegó a las 19.30 horas con la misa cantada, oficiada por Lito, de la orquesta Panorama, junto al Padre Roy. La ceremonia volvió a reunir a miles de personas frente al escenario, en un acto que mezcla tradición, ironía y espectáculo.

La celebración continuó con la música de varios dj —Dani Moreno (El Gallo), Dany BPM, Charlie, Roy, Jossi, Drewkorme, Dani Villa, David Correa y Brais Pazo— que mantuvieron el ambiente festivo bien entrada la noche. Este domingo el Entroido seguirá en Cerqueda, con los Madamitos y Ghuardineros, y en Malpica con el Enterro do Faustino, que pondrá el punto final a la fiesta.