La Mikaela, los concursos de Cee y Baíñas y el Faustino, los últimos coletazos del Entroido

La Mikaela el pasado año en su recorrido por Buño IG

El Enterro da Mikaela congregará a miles de personas esta tarde en la localidad malpicana de Buño. Las previsiones de buen tiempo, tras semanas de continuas lluvias, apuntan a que será uno de los eventos más multitudinarios de los últimos años. La fiesta ya empieza a la una de la tarde con sesión vermú en la plaza, aunque el plato fuerte será a partir de las 16.30 horas, con salida del campo de fútbol por los cambios de última hora, y varias paradas durante el recorrido de la Mikaela, como es habitual.

A las 19.30 horas se oficiará la misa cantada, de nuevo por parte de Lito, de la orquesta Panorama, acompañado del Padre Roy. A continuación se procederá a la quema de la eterna Mikaela, despidiéndose hasta el próximo año. A partir de las 21.00 horas comienza la música a cargo de varios dj: Dani Moreno (El Gallo), Dany BPM, Charlie, Roy, Jossi, Drewkorme, Dani Villa, David Correa y Brais Pazo.

El recorrido de la Mikaela estará vigilado este año por varias cámaras de seguridad, algo obligatorio en los eventos multitudinarios. También se reforzará la seguridad con efectivos de Policía Local y Protección Civil de varios lugares, así como el servicio de limpieza.

También en esta jornada habrá concursos de disfraces en Cee y Baíñas (Vimianzo), que son los últimos coletazos del Entroido en la comarca. En la villa da Xunqueira se repartirán 5.600 euros en premios y animarán la fiesta unas diez comparsas que integran un total de 400 participantes. A las 16.30 horas comienza el desfile por la localidad, para continuar con las actuaciones de los participantes en el pabellón.

En Baíñas la jornada festiva comienza a las 20.30 horas, con la concentración de comparsas en O Outeiro y desfile hasta el pabellón, donde será el concurso de disfraces. Allí habrá también laconada, filloas y música con disco móvil CDC y dj Chicho. En total se repartirán más de 3.000 euros en premios en las distintas categorías. Al finalizar el concurso, sobre las 23.00 horas, la fiesta continuará con una sesión de baile a cargo de Pablo Reboleiro y Marta Alonso, para rematar con la entrega de premios y música disco.

También en Laxe esta tarde (18.00 horas) despedirán al Caietano, con la tradicional misa cómica y su posterior quema.

El domingo la ‘troula’ del Entroido continuará en el concello de Malpica, aunque en otros dos puntos, en la parroquia de Cerqueda y en la capital municipal. Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, los Madamitos y Ghuardineros recorrerán Cerqueda, para terminar con un cocido para la comitiva. También habrá fiesta de disfraces en Vilanova a partir de las 16.30 horas, y una hora más tarde, está prevista la salida de la comitiva del centro cívico para el Enterro do Faustino, que recorrerá la localidad antes de ser pasto de las llamas.