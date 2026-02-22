Mi cuenta

La Diputación refuerza en Navarra la imagen de la comarca y de la provincia como destino sostenible y de calidad

El vicepresidente provincial se mostró “moi satisfeito desta primeira participación no evento”

Redacción
22/02/2026 20:46
La representación de la provincia en Navatur
La representación de la provincia en Navatur
Cedida
La Diputación de A Coruña cerró con un balance muy positivo su primera participación en Navartur-Feira Internacional de Turismo Reyno de Navarra, celebrada de viernes a domingo en el Palacio de Congresos e Auditorio Baluarte de Iruña. La institución provincial acudió por primera vez a este evento turístico con el objetivo de posicionar a la Costa da Morte y al resto del territorio coruñés como un destino vinculado a la sostenibilidad, la identidad y la calidad de su oferta. 

El vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, se mostró “moi satisfeito desta primeira participación no evento”, destacando la “altísima densidade de público no noso expositor durante as tres xornadas”. Según explicó, la presencia en Navartur permitió testar el interés del mercado navarro y reforzar la marca turística provincial en un entorno estratégico. Regueira subrayó que la experiencia ha servido para consolidar la asociación de la provincia con un modelo turístico diferenciado

“Volvemos contentos por isto e porque se vincule o noso territorio cun turismo de calidade, sustentábel, de respecto pola propia natureza e identidade do territorio. Moi satisfeitos de probar Navartur e agardemos que sexa a primeira de moitas ocasións en que esteamos nestas terras promocionando o turismo e o noso territorio”, señaló.

Gastronomía y naturaleza

Durante las tres jornadas de feria, la gastronomía, el turismo de naturaleza y el senderismo concentraron la mayor parte de las consultas en el expositor provincial. El público mostró especial interés por rutas costeras, espacios naturales y experiencias vinculadas al producto local, ámbitos que encajan con la estrategia turística impulsada por la Diputación. “É algo que sempre se asocia ao norte, a Galiza e á provincia da Coruña”, apuntó Regueira, quien también destacó “o interese da sociedade navarra en procurar na provincia da Coruña un destino onde pasar as súas vacacións”. 

El diputado puso en valor la intensidad del trabajo desarrollado en el stand y agradeció la colaboración de las entidades participantes. En particular, mencionó al alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, presidente de la CMAT Costa da Morte, y al equipo que lo acompañó, así como a las técnicas del GDR Ulla-Tambre, que contribuyeron a la atención al público y a la difusión de los recursos turísticos del territorio. La Diputación coruñesa considera que esta primera incursión en Navartur abre la puerta a futuras ediciones y a una mayor presencia en el mercado navarro. 

Xosé Regueira expresó su deseo de que el interés detectado durante la feria se traduzca en resultados concretos en los próximos meses: “proximamente teñamos numerosos visitantes de orixe navarra na provincia da Coruña e, sobre todo, que saian satisfeitos e fidelizados, que repitan”.

