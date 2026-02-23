Ayudas para igualdad y educación digital abiertas a las Anpa de la Costa da Morte

Aplicación móvil de ChatGPT I SOLEN FEYISSA

Las Anpa de la Costa da Morte tienen hasta el 9 de marzo para solicitar ayudas de igualdad, conciliación y educación digital. Esta convocatoria permite a los centros financiar actividades sobre corresponsabilidad y prevención de conductas de riesgo, contando con la colaboración de entidades locales como la cooperativa A Eira para facilitar la gestión y ofrecer programas integrales.

Los proyectos pueden abarcar talleres de coeducación, actividades para fomentar la corresponsabilidad en el hogar, uso de juegos no sexistas, formación en prevención y seguridad digital. Además, para hacer las charlas más amenas, se incorporan actuaciones musicales, espectáculos de magia o cuentacuentos, que facilitan la participación del alumnado y las familias. Esta iniciativa busca que la formación en valores y competencias digitales llegue a todo el alumnado, independientemente de su localización, y refuerza el trabajo colaborativo de la comunidad educativa en la comarca.