Bergantiños

Ayudas para igualdad y educación digital abiertas a las Anpa de la Costa da Morte

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 9 de marzo y permiten financiar talleres de coeducación, corresponsabilidad, prevención de riesgos

Redacción
23/02/2026 21:30
Las Anpa de la Costa da Morte tienen hasta el 9 de marzo para solicitar ayudas de igualdad, conciliación y educación digital. Esta convocatoria permite a los centros financiar actividades sobre corresponsabilidad y prevención de conductas de riesgo, contando con la colaboración de entidades locales como la cooperativa A Eira para facilitar la gestión y ofrecer programas integrales. 

Los proyectos pueden abarcar talleres de coeducación, actividades para fomentar la corresponsabilidad en el hogar, uso de juegos no sexistas, formación en prevención y seguridad digital. Además, para hacer las charlas más amenas, se incorporan actuaciones musicales, espectáculos de magia o cuentacuentos, que facilitan la participación del alumnado y las familias. Esta iniciativa busca que la formación en valores y competencias digitales llegue a todo el alumnado, independientemente de su localización, y refuerza el trabajo colaborativo de la comunidad educativa en la comarca. 

