Bergantiños

La comunidad educativa se reúne para analizar la situación de la enseñanza en la comarca

Profesores, familias y asociaciones participan en una asamblea abierta en Carballo para abordar problemas como la sobrecarga docente, los recortes de personal y la atención a la diversidad

Redacción
23/02/2026 21:22
El profesorado de la Costa da Morte se reune este miércoles a las 17:00 horas, en el Pazo da Cultura de Carballo en una asamblea abierta para analizar la situación del sistema educativo público en la comarca. 

La iniciativa forma parte del movimiento de Asembleas Abertas do Ensino Público, que busca organizar una respuesta común ante problemas como la sobrecarga de trabajo, los recortes de personal y las instalaciones en mal estado, que dificultan ofrecer una educación de calidad, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad.

Entre los objetivos de la asamblea destacan la reducción de ratios por aula, la dotación de recursos humanos especializados, el mantenimiento de las infraestructuras y la disminución de la carga horaria docente según las circunstancias actuales.

Las Asambleas subrayan la importancia de unir fuerzas entre todos los agentes implicados para lograr una educación pública de calidad, por lo que invitan y animan a la participación en esta jornada a toda la comunidad educativa de la Costa da Morte.

