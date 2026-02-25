Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Cances celebra su Entroido el 28 de febrero con una gran fiesta

Habrá música, baile y degustación de postres típicos 

Redacción
25/02/2026 21:52
Desfile y concurso de Entroido en Carballo
Desfile y concurso de Entroido en Carballo
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los vecinos de Cances, en el municipio de Carballo, celebran este sábado 28 de febrero su fiesta de Entroido. Será a partir de las 20.00 horas en el local social de la localidad, donde habrá música, degustaciones  y baile. La actuación musical correrá a cargo de Jedhill. 

Los asistentes podrán disfrutar de una gran chocolatada. Además, las personas que lleven filloas, orellas o cualquier otro postre casero para compartir entre los asistentes, serán obsequiados con un detalle. La fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos San Campio de Cances, en colaboración con el Concello de Carballo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Desfile y concurso de Entroido en Carballo

Cances celebra su Entroido el 28 de febrero con una gran fiesta
Redacción
Integrantes de la asociación Inllar

Inllar celebra su I Foliada el sábado 28 de febrero en Ponteceso
Redacción
Baile de mayores, este domingo en Carballo

Los domingos de baile siguen en Carballo con música en directo
Redacción
Entrega del vehículo a Íntegro

La Diputación refuerza el servicio de transporte adaptado de Íntegro con un nuevo vehículo
Redacción