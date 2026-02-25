Cances celebra su Entroido el 28 de febrero con una gran fiesta

Desfile y concurso de Entroido en Carballo Raúl López

Los vecinos de Cances, en el municipio de Carballo, celebran este sábado 28 de febrero su fiesta de Entroido. Será a partir de las 20.00 horas en el local social de la localidad, donde habrá música, degustaciones y baile. La actuación musical correrá a cargo de Jedhill.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran chocolatada. Además, las personas que lleven filloas, orellas o cualquier otro postre casero para compartir entre los asistentes, serán obsequiados con un detalle. La fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos San Campio de Cances, en colaboración con el Concello de Carballo.