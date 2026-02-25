Encuentro en Cerceda el lunes sobre la gastronomía circular y el turismo en la Vía Verde

Via verde xornada Ordes Tako Cooperativa

El próximo lunes 2 de marzo se celebra en el vivero de empresas de Cerceda el Encuentro sobre gastronomía circular en la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

El encuentro, que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas, forma parte de las acciones del proyecto orientadas a fomentar la economía circular en los sectores de la gastronomía y el turismo, con el objetivo de crear espacios prácticos de aprendizaje, intercambio de experiencias y generación de sinergias entre empresas, personas emprendedoras y agentes del territorio.

Entre los ponentes invitados estarán Casa Grande de Xanceda, Cabañitas del Bosque, Horta da Lousa y Galiwonders, y también habrá un show-cooking con Miguel Mosteiro. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.