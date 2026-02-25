Bergantiños
Inllar celebra su I Foliada el sábado 28 de febrero en Ponteceso
Participarán agrupaciones musicales de toda la comarca en el evento, que coincide con el 30 aniversario de la entidad
La Praza do Rechedo de Ponteceso acogerá este sábado 28 de febrero la I Foliada Inllar 2026, que coincide con la celebración del 30 aniversario de la agrupación. En el evento participarán agrupaciones de música de toda la comarca.
La fiesta comenzará a partir de las 18.00 horas con la actuación de Lorelia, y una hora más tarde dará comienzo la Foliada propiamente dicha. También habrá degustación de callos, sorteos y mucha música durante la noche.