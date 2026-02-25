Mi cuenta

Bergantiños

Inllar celebra su I Foliada el sábado 28 de febrero en Ponteceso

Participarán agrupaciones musicales de toda la comarca en el evento, que coincide con el 30 aniversario de la entidad

Redacción
25/02/2026 21:38
Integrantes de la asociación Inllar
Integrantes de la asociación Inllar
EC
La Praza do Rechedo de Ponteceso acogerá este sábado 28 de febrero la I Foliada Inllar 2026, que coincide con la celebración del 30 aniversario de la agrupación. En el evento participarán agrupaciones de música de toda la comarca. 

La fiesta comenzará a partir de las 18.00 horas con la actuación de Lorelia, y una hora más tarde dará comienzo la Foliada propiamente dicha. También habrá degustación de callos, sorteos y mucha música durante la noche.

