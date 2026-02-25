La Diputación refuerza el servicio de transporte adaptado de Íntegro con un nuevo vehículo

Entrega del vehículo a Íntegro Cedida

La Diputación de A Coruña acaba de reforzar el servicio de transporte adaptado de Íntegro con la entrega de un nuevo vehículo destinado a facilitar el desplazamiento diario de los usuarios. La diputada de Política Social, Mar García Vidal, participó ayer en el acto de entrega en las instalaciones de la entidad en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Allí también se interesó por el funcionamiento de la entidad y los servicios de ofrece, explorando posibles nuevas vías de colaboración.

Durante la visita, la diputada se interesó por los distintos programas que lleva a cabo Íntegro para favorecer la inclusión y la autonomía de las personas con diversidad funcional, entre ellos la formación ocupacional, el centro de día, los servicios de rehabilitación física, fisioterapia y atención psicológica, así como iniciativas de promoción de la autonomía personal y actividades de ocio y tempo libre, que también cuentan con el apoyo del organismo provincial a través de diferentes líneas de subvenciones.

La adquisición del nuevo vehículo, que fue posible gracias a una línea de esas ayudas, era una de las principales demandas de la asociación para mejorar el servicio de transporte de sus usuarios. García Vidal destacó la “excelente labor que desde hai máis de tres décadas desenvolve Íntegro a favor da inclusión e da autonomía das persoas con discapacidade das comarcas de Bergantiños, Soneira e Fisterra”. “Un traballo imprescindible para o territorio e para as familias, que foi recoñecido cun dos Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais que concede a Deputación”, añadió.

La diputada también destacó la importancia de este servicio en una zona con la población muy dispersa y con escasas alternativas de movilidad, por lo que, dijo, “teñen un impacto directo na calidade de vida das persoas, porque lles permiten acceder aos servizos, gañar autonomía e participar activamente na vida social”.