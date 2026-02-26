Educación ensalza actuaciones de 8 millones en los centros de la Costa da Morte

El conselleiro de Educación en el colegio de Laxe este jueves Mar Casal

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves el Centro Público Integrado (CPI) Plurilingüe Cabo da Area de Laxe, uno de los beneficiados por la estrategia de mejora y centros que está impulsando la Administración autonómica, a través del plan de nueva arquitectura pedagógica, donde destacó las actuaciones que se llevan a cabo.

En la Costa da Morte se están ejecutando obras por un importe de cerca de 8 millones de euros dentro de este plan, tal como subrayó el titular del departamento educativo. En el centro de Laxe también se llevan a cabo varias mejoras. “Neste mesmo centro acometemos unha completa intervención de eficiencia enerxética que permitiu mellorar o día a día do alumnado, reducindo ademais o consumo”, indicó Román Rodríguez.

Entre las intervenciones, destacan el aislamiento térmico de las fachadas mediante el sistema SATE, la renovación de las carpinterías del edificio de Educación Primaria, el saneado y pintado de la estructura metálica en la zona de entrada del edificio de Secundaria y la sustitución de la cubierta y lucernarios de la cafetería y vestuarios.

Incluyendo otras pequeñas reparaciones que se realizando en los últimos veranos en estas instalaciones, la inversión total ronda los 500.000 euros, según indicaron desde la Consellería. “O noso compromiso cos centros educativos da Costa da Morte é manifesto”, subrayó el conselleiro. “De feito, esta semana acabamos de comprometer o cambio de cuberta do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, cun orzamento de case 400.000 euros e temos en licitación neste momento a rehabilitación integral do Colexio O Areal, en Camariñas, por máis de 1,1 millóns de euros”, recordó Román Rodríguez.

Estas actuaciones se suman a otras de gran relevancia que se llevaron a cabo en la comarca como la rehabilitación integral y reforma del salón de actos del instituto Alfredo Brañas de Carballo (2 millones de euros); la ampliación del CEIP Mar de Fóra de Fisterra (913.000 euros); o las mejoras sectoriales en el CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños (660.000 euros), y en el CEIP Vila de Cee (518.000 euros), entre otras.

El CPI Cabo da Area de Laxe continuará con jornada partida. El pasado martes se llevaron a cabo las elecciones para que las familias votasen para decidir la jornada continua, pero no hubo votos suficientes. Hace un año también se realizó la votación y quedaron a siete votos para conseguirlo. El pasado martes también hubo una diferencia mínima de diez papeletas.