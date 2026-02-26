Lidl alcanza las 40 tiendas en Galicia con su nueva apertura en Narón

Exterior del Lidl de Narón Cedida

Lidl abrirá mañana, viernes 27 de febrero, su primera tienda en el municipio de Narón, un estreno con el que la cadena alcanza el hito de 40 supermercados en funcionamiento en Galicia. El nuevo establecimiento, situado en la carretera a Cedeira, eleva a cuatro los puntos de venta en la comarca de Ferrolterra, donde la firma cuenta con dos locales en Ferrol (Avenida Nicasio Pérez y O Boial), uno en Fene y ahora este en Narón.

La compañía ha invertido 6,3 millones de euros en la construcción y equipamiento de esta sede, que dispone de 1.438 metros cuadrados de superficie de ventas y 104 plazas de aparcamiento, incluidas tres con puntos de recarga para vehículos eléctricos. En línea con su compromiso con el crecimiento sostenible, el edificio incorpora además 640 metros cuadrados de paneles solares.

La tienda abrirá de lunes a sábado, en horario de 09:00 a 21:30 horas, y contará con una plantilla de 20 profesionales, de los que 15 corresponden a nuevos puestos de trabajo. Con estas incorporaciones, el impacto laboral de Lidl en la comarca supera las 950 personas, sumando el personal de tienda y el de la plataforma logística ubicada también en Narón, que abastece a todos los establecimientos de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León.

A este impacto directo se añade la contribución indirecta mediante la contratación de empresas gallegas para el diseño y ejecución del proyecto: la viguesa Capitel Consultores asumió los trabajos de ingeniería y la coruñesa Esqueiro se encargó de la instalación.

Visita institucional

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Movilidad, Urbanismo y Obras, Pablo Mauriz, visitaron hoy el nuevo establecimiento en un acto institucional celebrado en el polígono de As Lagoas. Ambos calificaron la apertura como “una muy buena noticia”, al suponer “más servicios cerca de los vecinos y nuevas oportunidades de empleo”, además de consolidar el crecimiento económico del municipio.

Durante el recorrido, pudieron conocer algunas de las novedades del local, entre ellas nuevas referencias de pan deluxe y carne de ternera, que complementarán el surtido de vinos, quesos y verduras de kilómetro cero. En la jornada inaugural, los clientes podrán participar en una degustación gratuita de quesos.

Huella económica y expansión en marcha

El director de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destacó el “valor simbólico” de celebrar la apertura de la tienda número 40 en una localidad donde la compañía ya cuenta con una plataforma logística operativa desde 2006. “Siempre decimos que los productos gallegos alimentan las estanterías de nuestros establecimientos nacionales e internacionales, pero en el caso de Narón es doblemente cierto”, subrayó.

La apertura forma parte de un ambicioso plan de expansión en la comunidad, con seis actuaciones simultáneas: cuatro nuevas tiendas —Narón y próximamente Cee, Oleiros y Poio— y la sustitución de otras dos en Sanxenxo y San Pedro de Leixa (Ferrol).

Desde su llegada a Galicia en 1998, Lidl ha reforzado progresivamente su presencia en la comunidad. Según el Informe del Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, la contribución de la compañía al PIB de la provincia de A Coruña creció un 14,1% en el último ejercicio, hasta alcanzar los 238,3 millones de euros.

Con esta nueva apertura, la cadena consolida su posición en Galicia y refuerza su apuesta por un modelo de crecimiento basado en la proximidad, la sostenibilidad y la generación de empleo estable.