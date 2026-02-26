Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Trece concellos de la Costa da Morte recibirán fondos provinciales para contratar técnicos deportivos

Para este objetivo se invertirán cerca de 222.000 euros en la comarca

Redacción
26/02/2026 17:20
El diputado de Deportes en una actividad financiada por la Diputación
El diputado de Deportes en una actividad financiada por la Diputación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación de A Coruña destinará 221.820 euros a financiar la contratación de técnicos deportivos en trece concellos de la Costa da Morte. Recibirán 15.000 euros cada uno Camariñas, Carballo, Cee, Santa Comba y Vimianzo. Contarán con 10.000 euros Corcubión, Dumbría, Fisterra, Ponteceso y Zas. Por su parte, Muxía percibirá 7.500 euros, Cabana, 5.000 y Mazaricos 14.320 euros. 

Estas ayudas permitirán sufragar hasta el 80% del coste salarial del personal técnico, facilitando la continuidad de programas deportivos municipales, escuelas base y actividades para personas mayores. El Diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó el impacto de estas ayudas en el funcionamiento del deporte local. 

“O persoal técnico é o motor do deporte nos concellos. Grazas a estes profesionais é posible manter abertas as instalacións, organizar escolas deportivas e ofrecer actividades para todas as idades, algo que resulta especialmente importante nos municipios máis pequenos”, señaló. En su conjunto, la Diputación financiará la contratación de técnicos deportivos en 66 municipios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Asamblea del Profesorado en Carballo

La comunidad educativa alerta en Carballo sobre los problemas en las aulas de la Costa da Morte
Redacción
El conselleiro de Educación en el colegio de Laxe

Educación ensalza actuaciones de 8 millones en los centros de la Costa da Morte
Redacción
Feria de Carballo

El sol vuelve a las ferias de Carballo y Vimianzo
Redacción
La oposición se abstuvo y las cuentas salieron adelante con los votos a favor del grupo de gobierno

Coristanco destina el 45% de los 9,7 millones del nuevo presupuesto a inversiones reales
Manuel Froxán Rial