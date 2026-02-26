Trece concellos de la Costa da Morte recibirán fondos provinciales para contratar técnicos deportivos

El diputado de Deportes en una actividad financiada por la Diputación Cedida

La Diputación de A Coruña destinará 221.820 euros a financiar la contratación de técnicos deportivos en trece concellos de la Costa da Morte. Recibirán 15.000 euros cada uno Camariñas, Carballo, Cee, Santa Comba y Vimianzo. Contarán con 10.000 euros Corcubión, Dumbría, Fisterra, Ponteceso y Zas. Por su parte, Muxía percibirá 7.500 euros, Cabana, 5.000 y Mazaricos 14.320 euros.

Estas ayudas permitirán sufragar hasta el 80% del coste salarial del personal técnico, facilitando la continuidad de programas deportivos municipales, escuelas base y actividades para personas mayores. El Diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó el impacto de estas ayudas en el funcionamiento del deporte local.

“O persoal técnico é o motor do deporte nos concellos. Grazas a estes profesionais é posible manter abertas as instalacións, organizar escolas deportivas e ofrecer actividades para todas as idades, algo que resulta especialmente importante nos municipios máis pequenos”, señaló. En su conjunto, la Diputación financiará la contratación de técnicos deportivos en 66 municipios.