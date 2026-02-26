Una treintena de expositores participan en la Feira de Oportunidades de Carballo

Presentación de la Feira de Oportunidades en Carballo Mar Casal

Carballo acogerá del 6 al 8 de marzo una nueva edición de la Feira das Oportunidades que organiza el Centro Comercial Aberto (CCA), coincidiendo con el primer fin de semana de mes en la localidad. El evento llega a su mayoría de edad, consolidándose como uno de los grandes escaparates del comercio local, ofreciendo productos de calidad a precios muy competitivos en la zona de Rego da Balsa, como es habitual.

La feria, que fue presentada ayer en el Concello de Carballo, contará con un total de 30 stands distribuidos entre el espacio interior de la carpa y la zona exterior, con todo tipo de productos. En la carpa habrá 27 expositores, incluida una amplia zona infantil y un puesto de información del CCA Carballo. En el exterior estarán presentes tres concesionarios locales, que exhibirán 41 vehículos de ocasión y de kilómetro cero.

La superficie total destina al evento superará los 1.500 metros cuadrados, reforzando así la dimensión de este evento. El secretario del CCA, Sergio Soneira, destacó que la feria “suma edición tras edición, novos expositores, máis metros de superficie e máis vehículos en exposición, o que converte a este evento nun referente en toda a comarca e nunha ferramenta clave para reforzar a conexión entre o comercio de proximidade e a cidadanía, dinamizando así a actividade económica local”.

Para el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, el hecho de que la Feira das Oportunidades alcance su mayoría de edad demuestra que se trata de una cita más que consolidada en la comarca. “Son dezaoito anos impulsando o comercio local, xerando actividade económica e convertendo Carballo nun referente comercial na comarca”, indicó durante la presentación, al tiempo que mostró la intención del Concello de seguir colaborando con el CCA “para fortalecer o noso tecido empresarial e dinamizar a vila con iniciativas que teñen un impacto directo na economía local e na vida social”.

El concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, por su parte, hizo hincapié en que esta feries es “un gran escaparate do potencial do comercio de Carballo, unha oportunidade para que a clientela descubra establecementos, marcas e profesionais que logo van acompañala ao longo de todo o ano”. El evento, añadió, sirve “para atraer público, fidelizar consumidores e proxectar a imaxe dun comercio moderno, competitivo e de proximidade que está vivo os doce meses.”

La programación incluirá también actividades específicas para el público infantil y habrá un área de juegos durante todo el fin de semana, con talleres gratuitos de globoflexia, pintacaras y animación el sábado. El domingo 8 tendrá lugar la IV Pequefeira, donde los más pequeños se convierten en comerciantes por unas horas poniendo a la venta productos artesanales elaborados por ellos mismos o artículos de segunda mano. Será de 12.00 a 14.00 horas y se necesita inscripción previa para poder participar a través del correo info@ccacarballo.com.

El plazo para anotarse remata el viernes 6 de marzo. Se necesita un mínimo de inscripciones para que pueda llevarse a cabo. Además de la treintena de expositores que estarán en la carpa en Rego da Balsa, a la campaña se sumarán otra decena de establecimientos que participarán desde sus propios locales: A Saia da Carolina, Comercial Queijo, Confecciones San Juan, D&A Complementos, Doces Soños, Ekaté, Emiliano Moda, Teirón y Zapatillería Isabel.