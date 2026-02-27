La Diputación invertirá más de dos millones en la conservación de carreteras de la Costa da Morte

El pleno de la Diputación reunido este viernes Cedida

La Diputación de A Coruña destinará este año más de 12,2 millones de euros a la conservación de la red viaria provincial, según aprobó este viernes el pleno con los votos favorables de PSOE, BNG y AV y la abstención del PP. El Plan de Conservación de Vías Provinciales 2026 incrementa su presupuesto en un 7,5% respecto al ejercicio anterior y prevé actuaciones de mantenimiento, refuerzo de firmes y pavimentación en los más de 2.000 kilómetros que integran la red provincial.

En el caso de la Costa da Morte este plan de conservación supondrá una inversión conjunta de poco más de dos millones de euros. Estas partidas permitirán actuar en carreteras que atraviesan municipios como Carballo, Cerceda, A Laracha, Cabana, Malpica, Ponteceso, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo, Cee, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Coristanco, Santa Comba y Zas, además de dos tramos específicos de la DP-1914 Carballo-Portomouro y la DP-3404 Serra de Outes-Dumbría.

Para la conservación de la carreteras en Carballo, Cerceda y A Laracha, en plan contará con una dotación de 450.152 euros, en tanto que en el grupo de las vías provinciales de Cabana, Malpica y Ponteceso se invertirán 381.411 euros. Para las carreteras provinciales de Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo la Diputación destinará 145.376 euros y para las de Cee, Corcubión, Dumbría y Mazaricos, la inversión suma 203.999 euros.

A estas cantidades se añaden 260.072,39 euros para la carretera DP-1914 Carballo-Portomouro; otros 341.777 euros para las vías de Coristanco, Santa Comba y Zas; y 236.342 euros para la DP-3404 Serra de Outes-Dumbría. La suma de estos importes sitúa a la comarca como una de las áreas con mayor volumen de inversión dentro del plan, atendiendo a la extensión de su red secundaria y a la intensidad de uso en zonas rurales y costeras.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que mantener en buenas condiciones una red tan extensa “é unha tarefa continua e prioritaria”, ya que las carreteras provinciales constituyen una infraestructura básica tanto para la movilidad diaria como para la actividad económica. Según explicó Formoso en el pleno de este viernes, la mayor parte del presupuesto se destinará a la renovación de firmes y capas de rodadura, así como a la mejora de la señalización horizontal y vertical, mientras que cerca del 17% se invertirá en drenajes, apertura de cunetas y colocación de defensas viarias.

El plan cobra especial relevancia tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos meses, que provocaron daños e incidencias en distintos puntos de la red. En este contexto, el servicio de Vías e Obras complementará las actuaciones ordinarias con un programa específico de reparaciones urgentes y otro destinado a la roza y limpieza de márgenes, cuyo presupuesto conjunto aumenta hasta los 4,1 millones de euros. Esta partida permitirá desarrollar varias campañas a lo largo del año para mejorar la visibilidad, facilitar la evacuación de aguas pluviales y contribuir a la prevención de incendios.

La diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, subrayó que el conjunto de estos programas supone una inversión media superior a 8.192 euros por kilómetro. “O mantemento da ampla rede de estradas provinciais é tan importante como a construción de novas infraestruturas”, afirmó, insistiendo en que un buen estado de conservación es clave para la seguridad vial y para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.