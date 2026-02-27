La fotógrafa Cristina Becerra consigue el Oro en los Premios Sony de la Comunidad Valenciana

Imagen ganadora en el certamen Cristina Becerra

La fotógrafa cercedense Cristina Becerra, afincada en Buño, acaba de conseguir el Oro en la categoría de reportaje social en los Premios Sony Comunitat Valenciana, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia (AFPV).

La gala se celebró el pasado 14 de febrero en esta región, donde Cristina Becerra ganó con la obra titulada “Mikaela”, la popular celebración de Buño. En la fotografía se refleja el ambiente festivo y espontáneo de una pareja en el momento más álgido de la celebración, completamente ajena a lo que ocurre a su alrededor. La imagen captura al mismo tiempo la esencia de la fiesta, con una composición natural y llena de fuerza emocional.

“Levo anos realizando fotografías durante a festa da Mikaela, e recibir este premio supón poñer en valor o traballo realizado desde hai 14 anos, cando acudín por primeira vez. Para min, na Mikaela atópanse os disfraces máis enxeñosos e particulares de toda a Costa da Morte”, indica Becerra. Con este certamen, de referencia estatal, se reconoce y difunde la excelencia en la fotografía y en el vídeo profesional.