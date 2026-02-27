Mi cuenta

Bergantiños

La Xunta digitaliza la gestión de residuos municipales con el Plan de Transformación Dixital

El programa permitirá un control más eficiente y ágil de la recogida, tratamiento y seguimiento de los residuos en los concellos gallegos

Redacción
27/02/2026 22:14
La conselleira de Medioambiente, Ángeles Vázquez en su visita a Curtis| cedida
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado este viernes la planta de transferencia que la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) tiene en el ayuntamiento coruñés de Curtis, donde ha destacado que la Xunta avanza hacia un modelo digital en la gestión de los residuos de origen doméstico con la introducción de herramientas, como la inteligencia artificial, que permitirán optimizar cuestiones como la recogida por parte de los ayuntamientos.

Una estrategia que se sostiene en el Plan de Transformación Dixital (R-Dixital) de Sogama, que cuenta con una inversión de superior a los 2,8 millones de euros y que busca que tanto la empresa pública como los 304 ayuntamientos a los que da servicio puedan mejorar su eficiencia y ahorrar gastos. 

La responsable autonómica ha explicado que esta medida “es un paso más en su apuesta por la sostenibilidad” y que “pondrá a disposición de los municipios, prácticamente en tiempo real, datos de las cantidades de residuos recogidos por cada camión para conocer la eficiencia de las distintas rutas”.

Podrán así tener conocimiento de las frecuencias de recogida necesarias, de su aportación al reciclaje y de comparativas con otros ayuntamientos de su tipología. 

Así, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que R-Dixital se configura como “un instrumento de utilidad” para que los ayuntamientos realicen un seguimiento de su aportación al reciclaje y del cumplimiento de los objetivos europeos en la materia a través de dos proyectos --Traza y Portal do cliente-- “que se complementan y forman parte del mismo esquema tecnológico”, expresa. 

Inteligencia artificial

El primero de ellos actuará como plataforma central de gestión, integrando los datos de los residuos desde que entran en las instalaciones de Sogama hasta que salen convertidos en recursos. Es decir, recopilará la información de cada camión que llegue a las instalaciones de la empresa pública para ponerla después a disposición de los ayuntamientos. 

Mientras, el Portal do cliente se configura como “el consumidor de la información” procedente de Traza y será el medio de comunicación con los ayuntamientos. 

Tendrá carácter bidireccional y permitirá la consulta y gestión de los datos en línea en tiempo real de forma “estructurada y segura”, así como el acceso a información como las cantidades de residuos entregadas a Sogama, la aportación al reciclaje, comparativas con municipios de la misma tipología o el histórico de facturación, entre otros detalles. 

