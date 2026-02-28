Íntegro pone en marcha la campaña ‘Mulleres que inspiran’ a través de sus redes sociales

Usuarios de Íntegro en una imagen de archivo Cedida

a asociación Íntegro pone en marcha la campaña #MulleresQueInspiran para celebrar el 8M. Con esta iniciativa se trata de dar visibilidad a las mujeres, reconocer su papel en la sociedad y promover la igualdad en todos los ámbitos. La campaña comienza este domingo 1 de marzo y finalizará el día 8.

Durante estos días la entidad dará a conocer diariamente en sus redes sociales la historia de una mujer anónima e inspiradora, valiente y con una trayectoria que merece ser contada. Para participar en la iniciativa, la personas o entidades deben de publicar en sus perfiles mujeres significativas, seguir la cuenta @asociacionintegro y etiquetar la entidad. Se sortea una cesta de productos artesanales entre los participantes.