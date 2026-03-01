Las ferias de Paiosaco y Cee recuperan su esplendor gracias al buen tiempo

Feira de Paiosaco este domingo M.N.

Este domingo primera feria del mes en Paiosaco (A Laracha) y Cee, con dos aspectos de atención favorecidos por la radiante mañana de sol y benigna temperatura, lo que se traduce en ferias de primavera muy lucidas que invitaban a “feirear” en ambas localidades. Los dos mercados recuperaron su esplendor, tras muchas semanas marcadas por las lluvias y el mal tiempo generalizado en todo el país.

El recinto de Paisoaco es principalmente un mercado de huerta y sus frutos, relacionados con la alimentación y esas posibilidades se extienden al comercio local al que favorecen. Un mercado como estos marcan signos como época de planta de reposición del huerto, para plantas de repollo, berza gallega, coles y frutales, en general para el autoconsumo de las familia de la zona.

Los lotes de planta se despachaban desde 25 a 100 pies se podían adquirir desde 4 a 12 euros, y en cuanto a árboles frutales desde los 12 euros, mientras que las patatas de siembra se vendían a 1 euro el kilo. La oferta de huerta volvió a despuntar por la amplia presencia del tubérculo, principalmente de Coristanco, Carballo y A Laracha, con opciones desde 0.70 hasta 1.70 euros el kilo en las de piel blanca o roja. Las “finas”, por su parte, se despachaban a 2.50 euros.

En lo que concierne a las verduras, también muy abundantes, los grelos se vendían entre 2 y 2.50 euros, y el manojo de berza gallega, nabizas y xenos de repollo, oscilaban entre 1 y 2 euros. Las piezas de repollo por su parte, estaban entre 2 y 5 euros, mientras que por kilo llegaban a 2.80 euros, un precio similar al de la coliflor.

También se podían encontrar otras opciones, como lechugas, entre 1 y 1.50 euros. Con respecto a las frutas, las manzanas tipo tabardilla se despachaban a 2 y 2.5 euros; el kiwi entre 2 y 4 euros; tomates de árbol a 2 y 3 euros y los limones a 1.5 y 2 euros el kilo. La feria larachesa también ofrecía variedades de tomates, desde 3 hasta los 6.5 euros; pimiento morrón, a 3 y 4 euros.

Las cebollas y ajos de Mens, Barizo, del término municipal de Malpica oscilaban entre 2 y 3 euros, por kilo y en ristras, y los ajos, desde 7 a 12 euros. Sigue en vigor el recetario de alubias, las común o de caldo entre 5 y 8 euros, y la de fabada asturiana, desde 8 hasta los 12 euros, en tanto la “verdina” para cocinar con marisco, procedente de Baldaio, llegaba a los 12 euros el kilo.

Los siempre recurrentes en las despensas, los huevos de corral, se cotizaban desde 4 a 5 euros, y como excepción, algún granjero que los vendía 6 euros, como los de oca. Se mantiene igualmente la atención por los quesos artesanos, por piezas desde 7 a 12 euros, y por kilo a 9 y 10 euros. El mercado de miel se mantiene en alza con opciones de Ancares de Lugo y el autóctono de la comarca, entre 9 y 12 euros el bote. El buen tiempo de este domingo animó al sector de la hostelería, a tope, además de panaderías y locales como supermercados que preparaban productos para llevar, junto a la veterana pulpeira del Ulla.

Cee es una de las localidades referente en el comercio, villa marinera se excelente impacto de atractivos, que en un fin de semana como este lució en todo su esplendor, sobre todo este domingo. La localidad estrenaba mes de marzo y eso se notó en una climatología soleada, aunque, eso si, a primera hora de la mañana se notaba el fresquito de la todavía estación invernal.

Con todo, fuentes municipales cifraron en 70 los puestos ambulantes instalados en la zona del Recheo, con textil, calzado, bisutería, alimentación y otros stands variados. El trasiego continuo de gentes era muy destacado durante toda la mañana, favorecido por el buen tiempo. El comercio local abierto supone otro aliciente para el mercado municipal, con buen ambiente, al igual que la hostelería.