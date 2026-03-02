Malpica centra las actividades sobre igualdad en el alumnado de los centros educativos

Paula Carballeira protagonizará la obra teatral EC

El Concello de Malpica comenzará mañana la programación alrededor del 8M, el Día da Muller, que este año centrará en los centros educativos. Obradoiros, teatro y la lectura del manifiesto institucional centran las propuestas del programa, que se prolongará hasta el día 31 de marzo. El principal objetivo de las actividades es promover la igualdad y fomentar la sensibilización social.

En el IES Urgano Lugrís mañana tendrá lugar el obradoiro “Querernos ben”, dirigido al alumnado de 1º y 2º da ESO, que impartirá la psicóloga Adriana Rodríguez, de la Asociación Visibles. Con el alumnado de 3º y 4º de ESO se llevará a cabo el mismo día el taller “Sexualidade con sentido”, conducido por la educadora social especializada en igualdad de género Malaika Cousillas, también de Visibles.

El viernes 6 el CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño acogerá el obradoiro “Mariquiñas de papel”, para los estudiantes de 5º y 6º de Primaria. La nutricionista Candela Martínez, de Visibles, guiará la actividad, centrada en la expresión, en la creatividad y en la reflexión sobre los estereotipos. El acto central del programa será el domingo 8 de marzo en la Praza Villar Amigo, con la lectura del manifiesto institucional (12.00 horas).

La programación continuará el 14 de marzo con la representación de la obra “Mulleres que viven soas”, protagonizada por Paula Carballeira, María da Pontraga y Vero Rilo, y dirigida por Nuria Sanz y Chiqui Pereira, Además, hasta el 31 de marzo en la biblioteca municipal hay un ‘recuncho’ temático con lecturas sobre igualdad.